Qué es y cuánto cuesta la angula, el platillo con el que Michelle Salas se mantiene joven y con piel de porcelana

Michelle Salas nos acaba de dar uno de los trucos de alimentación y belleza más importantes, que sin duda, debemos de integrar a nuestra dieta. Con un solo platillo con un sabor muy tropical, la bisnieta de Silvia Pinal, acaba de revelar la mejor forma de cuidar nuestra piel y dejarla con un efecto de porcelana, es decir, libre de imperfecciones. Por si fuera poco, por los múltiples nutrientes y minerales esenciales que nos aporta, nos ayuda a prevenir el envejecimiento.

Desde sus historias de Instagram, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel compartió a detalle lo que come en un día y entre los platillos estrellas destacan los mariscos; si bien, no come estos preparados todos los días, Michelle Salas reveló lo mucho que disfruta de darse de un antojito que además cuenta con muchos beneficios para la salud. ¡Así que toma nota!, pues hoy te contamos todo lo que tienes que saber sobre la angula.

"Ya sé qué preguntas se vienen", escribió al compartir una foto de un emplatado de angula con una pizca de mantequilla y paprika. El platillo hecho con alevín de la anguila confundió a los fans hasta el punto de preguntar si se trata de gusanos, pero la influencer y modelo no tardó en detallar qué es, cómo se cómo, cuánto cuesta e incluso dejó entrever los nutrientes que aporta al organismo.

Si bien este alimento es rico en proteínas, además de que nos aporta vitaminas como la A y D, además del selenio, fósforo, zinc y hierro, algo que se debe de mencionar es que nos ayuda a cuidar la piel gracias a los antioxidantes con los que cuenta, mismos que ayudan a evitar también el envejecimiento prematuro de nuestro cuerpo. Así que si quieres conocer más sobre el secreto de Michelle Salas para siempre lucir perfecta, aquí te contamos todos los detalles.

¿Lo has comido? (Foto: IG @michellesalasb)

¿Qué es la angula?

La angula es el alevín de la anguila, o sea, la cría de esta especie de pescado azul; su forma y sabor son los que la hacen tan popular en la cocina. Algunas de sus características son que tiene forma de gusanos alargados de entre cinco y seis centímetros, aunque su cuerpo es transparente y compacto. Cabe destacar que se trata de la única cría que se comercia de forma legal al menos en Europa y por lo tanto, sólo se puede conseguir entre los meses de marzo a noviembre.

¿Qué sabor tiene la angula?

La forma de prepararse la angula es muy sencilla, pues la idea es que tras cocinarla se mantenga su textura crocante y suave; usualmente, para conservarlas se utiliza aceite de oliva, un ingrediente que termina de potenciar sus sabores delicados.

¿Cuánto cuesta 1 kg de angula?

El precio en México por kilo de angula es de 124 pesos, según el sitio La Pasiega, aunque otros productos como la angula palacio de oriente en aceite de oliva en una porción de 110 gramos, alcanza un costo de 651 pesos, según Sam'sClub. Sin embargo, es importante mencionar que según el sitio Bon Viveur, este exclusivo platillo ha alcanzado precios exorbitantes y que tan sólo en el año 2022 el kilogramo de angulas alcanzó un costo de siete mil 280 euros en una subasta. Pero también hay que recordar que el costo puede variar según distintos factores.

¡Tienes que probarlas!, y no olvides que antes de hacer cambios en tu dieta lo más recomendado es que consultes a tu médico. (Foto: IG @michellesalasb)

¿Qué beneficios tiene comer angulas?

Existen muchas razones para agregar la angula a la dieta, especialmente por sus beneficios relacionados al cuidado de la salud y de nuestro organismo completo. Expertos han demostrado que su consumo ayuda a mejorar la vista y también a mejorar el sistema nervioso. Por supuesto, esto no lo es todo, ya que cuenta con antioxidantes que evitan el envejecimiento prematuro de las células y que, por lo tanto, nos ayuda a lucir más jóvenes.

De acuerdo con el sitio Bon Viveur, comer angulas nos aporta una gran cantidad de vitamina A, E, B12 y B2, así como minerales como el fósforo, zinc, sodio y hierro. Todo esto en conjunto no sólo nos ayuda al buen estado de salud de nuestros ojos o parecido, sino que también puede ayudarnos en: