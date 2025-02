Sagitario, Leo y Escorpio, qué les depara a TODOS los signos del 3 al 9 de febrero, según el horóscopo

¡Las predicciones semanales ya están aquí! Te invitamos a descubrir cuáles son los caminos que más te conviene seguir y cuáles debes de evitar, por qué es bueno priorizar tus ambientes y alejarte de las personas que ya no te suman, así como desprenderte de las preocupaciones y en su lugar comenzar a ser feliz y disfrutar de la vida. Para ello, la psíquica Mía Astral nos comparte su horóscopo de la semana, en el cual nos revelará qué le depara a cada uno de los signos zodiacales.

Sin embargo, podemos irte advirtiendo que quienes sufrirán cambios y transformaciones importantes principalmente serán Sagitario, Leo y Escorpio; descubre qué mensaje tienen los astros para ti, si es que perteneces a alguno de los signos anteriores. Asimismo, si perteneces a cualquier otro signo, te invitamos a conocer las predicciones que tiene para ti la tarotista, pues los ángeles y el universo quieren comunicarse contigo con mucha urgencia.

Para los Leo, la experta en astros adelanta que esta semana todo fluirá a tu favor en temas de comunicación, así que no dudes en usar tu voz para por fin tener esa conversación importante ya sea con un amigo, con la pareja, con la familia o incluso en los negocios de tu trabajo, pues los astros se encuentran en una posición perfecta para darte la razón y ayudarte a solucionar cada uno de tus problemas. La reflexión final es que, ¡lo vas a lograr!

Del 3 al 9 de febrero los Escorpio también recibirán buenas noticias y es que según nos cuenta Mía Astral, las asesorías y negocios sobre un contrato relacionado con una nueva vivienda o la renta de un local saldrán a tu favor; así que aprovecha la influencia de los próximos días y asegúrate de resultar victorioso. ¿Te animas a por fin tener todo lo que has deseado?, este es el momento.

Uno de los signos más bendecidos de esta semana del 3 al 9 de febrero será Sagitario, pues de acuerdo con las predicciones de Mía Astral, los astros se encuentran en la posición perfecta para ayudarte a tomar o dar cursos, pero también para negociar y cerrar ese contrato que está pendiente en tu vida y que te será muy fructífero. Así que aprovecha la abundancia de los próximos días.

Cabe destacar que Sagitario, Leo y Escorpio no serán los únicos afortunados según el horóscopo, pues signos como Géminis y Cáncer también recibirán muy buenas noticias, ¡y ahí no acaba todo! Así que si quieres saber más sobre las predicciones para tu signo, te recomendamos no dejar de leer.

Aries . Contágiate de la energía del grupo. En este momento hay mucha energía acumulada en Acuario que cae muy bien para aprovechar conectando con otras personas a través de pasiones compartidas y así, de alguna manera, reencontrando tu camino a casa.

. Contágiate de la energía del grupo. En este momento hay mucha energía acumulada en Acuario que cae muy bien para aprovechar conectando con otras personas a través de pasiones compartidas y así, de alguna manera, reencontrando tu camino a casa. Tauro . El inicio de la semana es para firmar un contrato, reunirte con una agencia que te ayude a conseguir empleo o darte a conocer. Aprovecha esta ventana de oportunidad que da el trino entre Mercurio y Júpiter arrancando directo.

. El inicio de la semana es para firmar un contrato, reunirte con una agencia que te ayude a conseguir empleo o darte a conocer. Aprovecha esta ventana de oportunidad que da el trino entre Mercurio y Júpiter arrancando directo. Géminis . A partir de esta semana, verás que los planes de viaje, crecimiento, expansión o cosas relacionadas con el extranjero mejorarán gracias a que Júpiter arranca directo en tu signo. Si es necesario, vuelve a tocar las puertas que te llevan a tomar estas oportunidades.

. A partir de esta semana, verás que los planes de viaje, crecimiento, expansión o cosas relacionadas con el extranjero mejorarán gracias a que Júpiter arranca directo en tu signo. Si es necesario, vuelve a tocar las puertas que te llevan a tomar estas oportunidades. Cáncer . Toma febrero como un periodo especial para crear una visión a nivel profesional. También para evaluar si lo que haces te apasiona o si hay cambios que quieres hacer. Esta semana, Venus entra n Aries, pero va a retrogradar, así que car mejor una preparación que un lanzamiento.

. Toma febrero como un periodo especial para crear una visión a nivel profesional. También para evaluar si lo que haces te apasiona o si hay cambios que quieres hacer. Esta semana, Venus entra n Aries, pero va a retrogradar, así que car mejor una preparación que un lanzamiento. Leo . Si necesitas tener una conversación importante con un socio, cliente o pareja, esta es la semana. La conjunción entre el Sol y Mercurio en Acuario te ayuda a llevar la situación de manera objetiva para lograr soluciones.

. Si necesitas tener una conversación importante con un socio, cliente o pareja, esta es la semana. La conjunción entre el Sol y Mercurio en Acuario te ayuda a llevar la situación de manera objetiva para lograr soluciones. Virgo . Las alineaciones ayudan a que los planes que hiciste al final del 2024 tomen vuelo ahora. Al mismo tiempo, cualquier cambio en tus rutinas o en personal de trabajo se ve favorecido.

. Las alineaciones ayudan a que los planes que hiciste al final del 2024 tomen vuelo ahora. Al mismo tiempo, cualquier cambio en tus rutinas o en personal de trabajo se ve favorecido. Libra . Es un buen período para conocer gente nueva o conocer mejor un interés romántico. Tómatelo con calma y no apures el proceso, ya que Venus retrogradará en marzo.

. Es un buen período para conocer gente nueva o conocer mejor un interés romántico. Tómatelo con calma y no apures el proceso, ya que Venus retrogradará en marzo. Escorpio . Aprovecha el inicio de la semana para asesorarte o negociar un contrato relacionado con vivienda o local. Estos temas se ven favorecidos gracias al trino entre Mercurio en Acuario y a Júpiter arrancando directo en Géminis.

. Aprovecha el inicio de la semana para asesorarte o negociar un contrato relacionado con vivienda o local. Estos temas se ven favorecidos gracias al trino entre Mercurio en Acuario y a Júpiter arrancando directo en Géminis. Sagitario . Esta sería una excelente semana para tomar o dar un curso, hablar frente a otras personas o negociar un contrato. Gracias a la conjunción entre Sol y Mercurio en Acuario.

. Esta sería una excelente semana para tomar o dar un curso, hablar frente a otras personas o negociar un contrato. Gracias a la conjunción entre Sol y Mercurio en Acuario. Capricornio . ¿Qué has aprendido en los últimos meses sobre tu salud y tu cuerpo?, ¿qué te funciona, qué te agota?. son preguntas que tienes que hacerte esta semana en la que Júpiter arranca directo, pues será un momento ideal para establecer una rutina más adecuada para ti según lo que has descubierto.

. ¿Qué has aprendido en los últimos meses sobre tu salud y tu cuerpo?, ¿qué te funciona, qué te agota?. son preguntas que tienes que hacerte esta semana en la que Júpiter arranca directo, pues será un momento ideal para establecer una rutina más adecuada para ti según lo que has descubierto. Acuario . Hablar sobre lo que te apasiona y convencer a otras personas se hace más fácil con el Sol y Mercurio caminando de la mano en tu signo esta semana. Aprovecha para tener reuniones importantes o exposiciones ante un público.

. Hablar sobre lo que te apasiona y convencer a otras personas se hace más fácil con el Sol y Mercurio caminando de la mano en tu signo esta semana. Aprovecha para tener reuniones importantes o exposiciones ante un público. Piscis. El fin de semana Marte retrógrado en Cáncer crea su segundo trino a Saturno n tu signo, dándote la oportunidad de concretar algo muy importante en tus proyectos creativos o en una relación romántica. Poco a poco ir creando una buena base.

