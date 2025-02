Etóloga lanza aviso sobre lo que se debe hacer si tu perro queda ciego de repente

La pérdida de visión de un perro puede deberse a varias causas. Una de ellas puede ser la vejez, pero existen algunas enfermedades que pueden causar la falta de este sentido de manera repentina. Toma nota cuáles son los cuidados que le debes prodigar a tu mascota, según una especialista.

Cómo actuar cuando tu perro pierde la visión

La ceguera en un perro puede deberse a un traumatismo en la zona de la cabeza o cara puede afectar la visión. Ello puede aumentar la presión intracraneal del can, provocarle una hemorragia intraocular, afectar a los músculos oculares, causarle un desprendimiento de retina. Esa situación amerita un rápido tratamiento médico para evaluar los daños y lograr la recuperación de este sentido.

En algunos casos, la ceguera se produce de manera progresiva debido a la vejez o a algunas patologías. Fuente: Pinterest

La ceguera puede producirse por un efecto de la anestesia al ser sometido a una cirugía. Esta falta de visión suele resolverse por sí misma en la gran mayoría de los casos tras unos días de reposo, por lo que no requiere un tratamiento específico más allá del indicado para la cirugía a la que se le ha sometido. También, puede ocurrir que cualquier patología o lesión a nivel del sistema nervioso central afecte su sentido de la vista. Este puede ser otro motivo para que tu perro se quede ciego repetinamente. En estos casos, es importante la observación de parte de un veterinario neurólogo, quien realizará un examen neurológico completo al animal y valorará la posibilidad de revertir la ceguera a través de un tratamiento médico o quirúrgico. En algunos casos, las alteraciones neurológicas son temporales y reversibles pero, en caso de no serlo, el pronóstico no es demasiado favorable y lo más probable es que el animal no vuelva a recuperar la vista.

Vale señalar que los dueños de perros deben tener especial cuidado con las ivermectinas y otros productos que se utilizan habitualmente como antiparasitarios, ya que una sobredosis de estos productos o una mala utilización (por ejemplo, ponerle una pipeta antiparasitaria de perro a un gato), puede provocar graves efectos neurológicos, ceguera e incluso la muerte del animal. En función del caso, puede ser necesario realizar un lavado gástrico y eliminar el tóxico.

La pérdida repentina de la visión en los perros puede deberse a varias patologías. Consulta con tu veterinario para tratarlo inmediatamente. Fuente: Freepik

La especialista también señala otra patología como la coriorretinitis, la inflamación de la coroides y la retina del ojo que provoca una pérdida rápida de visión unilateral o bilateral. El tratamiento, en este caso, es farmacológico, a través de la aplicación de antiinflamatorios o corticoides y dependerá de la gravedad y la causa subyacente. En muchos casos, la vista se recupera en unos días o semanas. También la ceguera puede producirse por otras enfermedades pero que no provocan inmediatamente la pérdida de visión, sino que es progresiva.