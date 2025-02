La Güera de las Estrellas habla de la magia negra, ¿qué es y cómo saber si te hicieron brujería?

¿Alguna vez te has preguntado si te hicieron magia negra? La respuesta podría ser sí o no, pero no hay nada como que un experto nos los confirme o descarte; es por ello que hoy La Güera de las Estrellas nos hablará de esto, ¡totalmente en vivo!, aunque no sólo para saber si tenemos un trabajo de brujería en nuestra contra, sino también con sus consejos para usarla a nuestro favor. Y es que siempre hay que recordar que por más mala que parezca, en realidad también puede ser muy buena.

Pero si quieres saber más sobre lo anterior, te invitamos a no perderte la transmisión en vivo de la querida psíquica de México, quien todos los lunes en punto de las 12:00 horas nos acompaña en El Heraldo de México desde los canales oficiales de YouTube y TikTok, ¡así que aparta el horario! En el programa de hoy, la experta en tarot nos revelará qué es la magia negra, cómo usarla y cómo saber si alguien la usó para dañarnos. ¡No te la pierdas!

Hoy, La Güera de las Estrellas también nos revelará los mejores ritos supersticiosos para propiciar la ayuda del diablo y así conseguir cosas extraordinarias, pero eso no es todo, ya que este programa especial enfocado a al magia negra nos ayudará a identificar si alguien quiso hacernos daño o desearnos el mal con un ritual de estos. Y contrario a lo que te imaginas, que te vaya mal no es la única señal, pues existen síntomas que ni te imaginas y que te lo revelan.

Este lunes 3 de febrero nuestra experta en astros también nos hablará de la diferencia entre las almas y las llamas gemelas; pues estas últimas se buscan, se atraen y se extrañan, pero no pueden permanecer unidas y si lo logran, será lo más difícil que hagan. Por otro lado, las primeras de ellas, una vez que se encuentran, jamás se separan.

Los 4 signos más infieles

Son signos que son conocidos por su pasión en todo lo que hacen. Son personas que les gustan la vida social y por eso pueden caer en provocaciones.

Acuario: es el menos infiel de los top 5. No le gusta hacer daño a la gente, pero si encuentran a alguien que les guste pueden olvidar ese detalle.

Aries: se caracteriza por ser un poco fiel. Siempre van a buscar el bien de sus pareja, pero si se sienten atraídos por alguien pueden convertirse en personas infieles.

Leo: les gusta llamar la atención. Si llega a sentirse abandonado es que busque por otros lado a una persona que eleve su autoestima.

Sagitario: aman conocer gente nueva, por lo que son propensos a que si alguien llama mucho su atención caigan y terminen cometiendo una infidelidad.

¿Cómo saber y cuáles son los síntomas de la magia negra?

La magia negra es cuando se evoca al maligno. Se trabaja con energías para perjudicar a una persona, una familia y hasta un país completo. Ahora bien. Existen muchos puntos para saber si te hicieron algo con magia negra. La gente tiene que entender que hay una diferencia entre tu energía, mala suerte o un cambio repentino; cuando es el cambio repentino puede ser magia negra. La gente debe revisar con profesionales en la materia.

Cuando se te cierran los caminos y sientes que no puedes avanzar.

Cuando tienes sueños perturbadores.

Accidentes y enfermedades que no se pueden explicar.

Dolores que no se habían experimentado antes.

Se empiezan a ver sombras y energías. Esto puede ser magia negra o un portal

Pérdida de las mascotas

Robos, pérdidas y que las cosas dejen de funcionar

Angustia o depresión

Pérdida de la vida

¿Cuál es el mensaje de los ángeles para mi signo?

La Güera de las Estrellas nos acompaña este lunes con el mensaje que los ángeles tienen para cada uno de los signos zodiacales; sin embargo, por hoy no sólo nos hablará de cómo enfrentar la semana, sino también de cómo sobrevivir al mes entero. Recordemos que febrero tiene una gran carga energética que nos traerá cambios, problemas y tensiones. ¿Estás listo?

