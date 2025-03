La regla de oro para lavar la ropa deportiva que pocos conocen

Lavar la ropa deportiva requiere una serie de pasos para lograr que no solo que quede completamente limpia, sino que se elimine el olor a sudor por completo, conservando toda la calidad de los tejidos. Vale mencionar que no existe una regla específica sobre la frecuencia de los lavados y en algunos casos, las prendas no lo indican. También intervienen las cuestiones medioambientales y la necesidad de ahorro en la decisión de esta tarea del hogar.

Es importante tener en cuenta al momento del lavado, que la ropa deportiva suele estar elaborada con telas transpirables, acolchados, membranas o las microfibras, de modo que necesitan una atención específica para mantener su calidad y hacerlas durar más. Al estar en contacto directo con el sudor en cortos períodos de tiempo, suele ensuciarse con mayor frecuencia, acumulando bacterias. Sin embargo, la solución no es lavarla inmediatamente después de usarla. Te contamos la regla de oro para utilizar en la limpieza de estas prendas.

Aplica estos consejos para que tu ropa deportiva dure más tiempo y conserve su calidad.

Fuente: Pinterest

Cómo lavar la ropa deportiva

Vale mencionar los consejos de algunos expertos en limpieza y moda que aseguran que lavarla todos los días o cada vez que la usamos puede desgastar el material y reducir su vida útil. La frecuencia de lavado va a depender, también, del tipo de material. Algunos indican que lo ideal es lavar la ropa deportiva después de 2 o 3 usos, siempre y cuando no haya acumulación excesiva de sudor o suciedad visible.

Al momento de lavar la ropa deportiva debes tener en cuenta ciertos consejos para evitar el daño de las mismas. El lavado debe ser luego de sentir cómo huele, si es excesivo el sudor, es conveniente dejarla al aire libre para que se ventile. Es importante, ya sea en lavadora o a mano, usar agua que no exceda los 30º de temperatura para no dañar las fibras.

La frecuencia de lavado va a depender, también, del tipo de material. Fuente: Freepik

Es importante no usar secadora y dejar que se seque al aire para preservar la elasticidad y la forma de la prenda. Aplicar una rutina de lavado adecuada puede marcar la diferencia en la durabilidad de la ropa deportiva y en su frescura tras cada uso.