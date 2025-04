Jaic, la escuela de patinaje en Guadalajara para los que desean experimentar la ciudad sobre ruedas

Cuando se trata de aprender a patinar no hay límites, cualquier persona puede empezar a temprana, mediana o edad avanzada, siempre y cuando siga las indicaciones correctas y la guía de alguien que desarrolle esta actividad, tal y como Tayron e Iñaki, dos jóvenes tapatíos que crearon Jalisco Aggressive Inline Crew, conocidos en el mundo roller como Jaic.

En entrevista con El Heraldo de México, “los Jaic” platicaron su experiencia como maestros de patines, ya que cuentan con una escuela en Guadalajara, Jalisco en donde imparten clases a niños y adultos que buscan aventurarse en el mundo sobre ruedas.

Jaic comenzó como una escuela para enseñar patinaje agresivo, una disciplina que está enfocada en trucos deslizándose sobre barandillas o volando en rampas, pero se encontraron con la limitante de qué para compartir sus conocimientos en este tipo de patinaje, debían empezar por el principio, es decir primero instruir a los que llegaban con conocimiento limitado o desde cero.

“Entonces tenemos desde nivel cero iniciación hasta algo ya un poquito más complejo, como un nivel intermedio, un nivel un poco más avanzado y clases ya directamente en skatepark. Cualquier persona puede patinar, no hay límite de edad y no hay excusa para decir ‘yo ya estoy demasiado grande’ o ‘a mí ya se me pasó el tren’”, compartió Iñaki, instructor de Jaic.

Iñaki y Tayron, instructores de la escuela de patines Jaic. Foto/GladisBalbastro

¿Qué se necesita para aprender a patinar?

Tal y como Jaic lo menciona, cualquier persona puede patinar, por lo que es importante tomar diversas recomendaciones para iniciar esta actividad, ya sea como deporte o como una forma de recreación. Es relevante adquirir un tipo de patín acorde al número de talla de zapato y para la actividad que se busca aprender, protecciones para rodillas, codos y manos, además de un casco.

El patinaje es una actividad híbrida, cada patinador le da el enfoque que necesita, hay quienes lo convierten en una experiencia recreativa, como medio de transporte o deportiva, los que se enfocan en esta última deberán llevar a cabo una práctica especial para el tipo de diciplina.

Artístico,

Velocidad

Freestyle

Salto

Hockey,

Recreativo

Agresivo

Slalom

“Cuando ya te quieres meter a un entrenamiento un poquito más deportivo, que requiere una secuenciación, una sistematización y entrenamiento, una preparación de tu cuerpo, puedes entonces enfocarlo a algo deportivo y existen varias disciplinas que utilizan los patines, como hockey, como el patinaje artístico, como el patinaje de velocidad, que ya son disciplinas que usan los mismos fundamentos básicos de desplazarte en patines, pero enfocadas a algo ya más competitivo”, explicó Iñaki.

El patinaje para conocer la ciudad sobre ruedas

En las ciudades existen diversos métodos de desplazamiento, las personas utilizan su coche, camiones o motos para ir de un lugar a otro, mientras que hay quien prefiere caminar, pero todo cambia e incluso la forma de experimentar las calles cuando en los pies se llevan ruedas.

Antes de empezar en calle es recomendable aprender a patinar en un espacio seguro, en escenarios hipotéticos en donde se controle la velocidad, el freno y generar buenas experiencias para después lanzarse sobre los patines para explorar la selva con asfalto.

“Involucrar el patinaje como un nuevo medio de transporte no es tan complejo cuando primero pasas un buen tiempo patinando en un parque, en una pista, en un ambiente controlado, en escenarios hipotéticos, en donde no necesariamente se te va a atravesar un coche a la primera que salgas a patinar, pero que si vayas entrenando, que puede suceder y que probablemente te va a suceder. Entonces, que generes una experiencia buena antes”, recomienda Tayron, Instructor de Jaic.

Tayron, instructor de patinaje de Jaic. Foto/IG/vacuiidad, /truespintopin

Jaic puntualizó que al utilizar los patines como medio de trasporte tomas una perspectiva diferente de la ciudad, deberás de estar al pendiente del entorno, saber qué tipo de superficies estás patinando y saber reaccionar en todo momento, ya que las habilidades son de gran importancia, pero también la cultura vial de cada persona que transita.

¿Dónde tomar clases con Jaic?

Para aprender a patinar con Jaic, todas aquellas personas que radican en algún sitio de la Zona Metropolitana de Guadalajara pueden buscar a los chicos en redes sociales en donde tienen su información sobre clases grupales, personales y clínicas de alguna especialidad y lugares en donde realizan sus prácticas

En Instagram los encuentran como “Jaic: “Jalisco.Aggressive.Inline.Crew” o también “Aprende a patinar Jalisco”, que es el nombre de su escuela, hay clases todas las semanas, además tienen presencia en la Vía Recreactiva todos los domingos con rutas y una zona de entrenamiento.

Martes en Parque Ávila Camacho: 5:00 PM Rampas

Jueves en Santuario: 6:00 PM Iniciación y 7:00 PM intermedios

Viernes en La Perla: 7:00 PM Iniciación en rampa, 8:00 PM Rampa Intermedio

Sábados en Parque Ávila Camacho: 10:00 AM Intermedios y 11:40 Iniciación

Domingo Vía Recreactiva: 10:00 AM

Tayron, instructor de patinaje de Jaic. Foto/IG/vacuiidad, /patino_luego_existo999

¿Qué niveles de patinaje imparten?

Iniciación patinaje: ponerse de pie, comenzar a desplazarse en línea recta, giros, primeros deslizamientos, primer freno, confianza en postura inicial, apertura compás/tijera, independencia del instructor y el entorno.

Patinaje 1: control de velocidad media, giros(ambos perfiles) amplios/cerrados, reductores de velocidad, freno en V, freno en T, saltos cortos de altura/distancia-90 grados, transiciones simples, iniciación al patinaje de espaldas, cross, snake, Fish, un pie (ambos perfiles) confianza en rutas y vía recreativa.

Intermedio: control de velocidad alta, saltos medianos de altura/distancia/ 180-360 grados- zero, control de giros velocidad/distancia, sprint de velocidad, punta talón, punta punta, talón talón, subir y bajar banquetas/escaleras, control en pendientes, cruces en curva, frenos de emergencia, patinaje de espaldas, confianza en patinaje urbano e iniciación a la rampa.

Rampa 1: iniciación a la rampa, pasos 90 grados, posturas en rampa, los 3 tiempos de la rampa, bombeo/carving inicial, renunciar con caída, giros con los hombros, pausas 90 grados, 180 grados / zero, corrección de perfiles en tijera, primeros acercamientos al copping y drops en vertical.

Agresivo: drop in, step in en vertical, roll in, saltos con grab, giros 360 grados 540 grados fakie, primeros grinds, aéreos, gaps, stalls, outs con giro, construcción de líneas y flow en skatepark.