El chef Matteo Grandi adelgazó 90 kilos en tiempo récord eliminando estos dos alimentos de sus comidas

Matteo Grandi es un chef italiano conocido por su trabajo en restaurantes de gran popularidad a lo largo de su país natal. Actualmente dirige el restaurante "Matteo Grandi in Basilica" en Vicenza, Italia, mismo que ha recibido su propio reconocimiento a través de una estrella Michelin.

Además de su éxito culinario, Matteo Grandi ha ganado atención recientemente por una notable pérdida de peso de 90 kilos en un período de ocho meses, compartiendo su experiencia y los cambios en su dieta a través de sus redes sociales, pero quiere llevarlo más allá. Está dispuesto a escribir un libro para que todas las personas puedan sumarse también a este reto de mantenerse saludables y en un peso ideal.

En una reciente entrevista para los medios de comunicación italianos, Matteo informó que su vida estaba convirtiéndose poco a poco en un infierno de cosas que no beneficiaban para nada su salud física, mucho menos emocional. Pero fue gracias a una iluminación casi divina que se levantó de la cama y decidió hacer algo por sí mismo.

"Hace unos ocho meses me di cuenta de que, absorbida por la vida y los compromisos, había perdido de vista mi bienestar, no sólo por razones estéticas, sino sobre todo por mi salud. Llegué a los 185 kilos, quizá un poco más, porque en un momento dado dejé de pesarme. En junio, de repente, se me encendió una luz en la cabeza: lo único que hace falta es fuerza de voluntad, el resto viene después"

La dieta que llevó al chef Matteo Grandi a bajar 90 kilos en 8 meses

El chef aseguró que hay dos alimentos básicos que se tienen que ir de tu dieta casi de manera inmediata, pues es la forma en que no solamente vas a bajar de peso, también vas a tener más energía, podrás despejar tu mente para tener mayor concentración, entre otros beneficios.

"Eliminé los carbohidratos y azúcares. Esto fue lo que realmente cambió mi vida. Sabía que eran los principales culpables de mi aumento de peso. Desde que los saqué de mi dieta, me siento increíblemente mejor. Mi energía está por las nubes, mi mente está clara y trabajo con el doble de productividad"

Matteo Grandi informó que no solamente tienes que hacerlo por algunos cuantos meses, pues el trabajo debe ser constante para ti y para tu cuerpo, entonces empezarás a ver resultados. Además, incluyó algunas otras actividades en su rutina diaria como ir al gimnasio, salir a correr o a tener largas caminatas, entre otras.

"La principal diferencia es que eliminé los azúcares: y por azúcares me refiero a eliminar todos los alimentos procesados, desde la pasta hasta los productos leudados, taché cualquier carbohidrato que se convierta en azúcares. Fue como una revelación, porque sólo así perdí los primeros 15 kilos, mi piel mejoró, la psoriasis de mis codos desapareció, hasta mi sudor cambió, porque ahora no tiene olor. Era evidente que mi cuerpo estaba inflamado… es cierto que somos lo que comemos"

Por último, agregó que su dieta también se basa en el desayuno intermitente. En este caso, el chef come al mediodía unos huevos, salmón, aguacate o pechuga de pollo; a las 17:00 horas come verduras verdes, carne, pescado, marisco o crustáceos, luego ya no come más.