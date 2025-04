Horóscopo de Semana Santa del 14 al 18 de abril, según Mhoni Vidente

La Semana Santa llega con un mensaje de amor y fe para todos los signos del zodiaco. Del 13 al 20 de abril habrá una energía de renovación que nos permitirá reflexionar acerca de todo lo que tenemos y deseamos en la vida. Es un gran momento para reconocer hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos, así como qué estamos haciendo para lograrlo.

Mhoni Vidente tiene un mensaje importarte para ti, pues esta semana es intensa y nos pedirá poner orden en toda las cosas, así que prepárate para hacer un trabajo importante.

Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana, predicciones de amor, salud y dinero

La Luna está en Escorpio y todos los planetas están alineados en directo, por lo que esta semana del 13 al 20 de abril escucha las señales de tu cuerpo y define lo que es valioso para tu alma y lo que sólo te está causando distracción de tu objetivo. Te dejamos aquí las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco.

Aries

En la carta del diablo te salió con esta semana mayor que significa que la fuerza espiritual que te ayudara a vencer todos los demonios que te rodean que va ser unos días de estar cambiando a lo positivo y empezar a hacer un lado todo lo negativo incluyendo amistades y amores que no era para ti.

Tú mejor día es el jueves santo tendrás dos sorpresa económicas con tus números mágicos que son 05,18 y 34 tu color es el naranja y blanco, tu signo compatible es libra, sagitario y capricornio, recuerda que en el destino esta escrito desde que naces hasta que mueres pero Dios te da la oportunidad de hacerlo mejor y vivir en armonía con lo que te rodea, cuidado con lo que firmas y revisa bien todo lo que vayas a firmar.

Tendrás una sorpresa de un regalo que no esperabas que te va dar mucha alegría, el Aries que cuando cumpleaños su energía se renueva totalmente y hace que te vengan a ti nuevos proyectos de vida, tendrás en esta semana un golpe de suerte y va ser el día 17 de abril ese día vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo personal y profesional también recuerda usar mucho perfume de sándalo para que se junten tus buenas energías y logres lo que tanto necesitas.

Debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma recuerda que tu punto débil son los nervios, cuídate de dolores de riñón trata de ir con el médico, compras boletos de avión para salir en esta semana santa de vacaciones con tu familia, tendrás un mensaje de un amor del pasado que va querer volver tu trata de hablar y cerrar ese círculo, trata de darte baños de agua bendita y sal en grano este jueves santo para que las fuerza espiritual este de tu lado mas tiempo.

Tauro

El Ermitaño te salió en al semana santa que significa triunfo y estabilidad en todo lo que vayas a realizar recuerda que lo mas importante es la continuidad de tus proyectos de vida y sobre todo la estabilidad mental y no caer en problemas depresión y angustias, en estos días te sonríe el salir de viaje y estar disfrutando unos días con los seres queridos, tu mejor dia es el martes , tus números de la suerte son 08,19 y 23.

Tu color mágico es el amarrillo y rojo, tus signos compatibles leo, virgo y acuario, debes de tener una visión mas elevada de lo que quieres en la vida, tendrás juntas laboral en estos días muy importantes que vendrán cambios de puestos así trata de prender una vela roja el día 15 de abril que ese día va ser tu día de suerte y así conseguir el trabajo que tanto deseas solo recuerda no platicar tus planes, trata de controlar ese mal carácter para no tengas problemas con tu pareja, tramites de pasaporte y permiso de migración.

Te invitan a una boda y vas de padrino, cuídate de dolores de estómago no comas tanto en la calle y no tanto alcohol para después no tengas problemas de gastritis, sales de viaje por cuestiones de vacaciones y te vas a visitar a unos familiares solo trata de disfrutar mas de la vida sin excesos , mandas a revisar tu carro y le cambias las llantas para irte de viaje con la familia, cuidado con tus pertenencias se mas precavido y no caigas en exceso de confianza.

Géminis

En el tarot te salió la carta del Carruaje que te dice que no dudes en darte nuevas oportunidades de crecimiento profesional que estas en tu momento de crecer económicamente y en estos días de semana santa te va ayudar a reflexionar hacia a donde vas y que quieres para ser feliz, sigue con el ejercicio que te estas viendo de lo mejor y ahora que vayas a la playa te vas lucir mas, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 04,17 y 29.

Tu color es el amarrillo y verde, tus signos compatibles libra, escorpión y acuario, tendrás mucho poder en el tu contorno laboral en los próximos meses así que trata de no caer en soberbia, el estar de vacaciones no significa gastos excesivos recuerda que se puede divertir son tanto dinero, en cuestiones de pareja seguirás en paz y tranquilo y ya hablaras de casarte y vivir en juntos recuerda que este va ser tu año de amor verdadero.

Sacas tu licencia de conducir y tramites de pagar impuestos, tendrás un golpe de suerte el día 14 de abril ese día te van a buscar para hablarte de un proyecto nuevo de negocio que te va ayudar a estar de lo mejor, trata de ya no ser tan impulsivo y pensar antes de hablar para después no tengas sentimientos de culpa, te invitan a salir en este semana santa recuerda solo ten precaución en todo y mas en cuestiones de alberca y el mar que es mejor disfrutarlo en calma.

Cáncer

El horóscopo del tarot te salió la Torre que significa unión y apoyo familiar recuerda que en estos días de semana santa tendrás la oportunidad de quitarte rencores del pasado y convivir con tus seres queridos que en la vida lo mas importante es la familia, ten cuidado con los fraudes trata de checar bien siempre tus pagos y gastos, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 01,03,14, tu color es el azul fuerte y naranja, tus signos compatibles escorpión , piscis y aries, va ser unos de viajes y encuentros con personas del pasado que te va dar mucha felicidad.

Te buscan del extranjero para un proyecto nuevo de trabajo diles que si que son tiempos de mover las energías, te invitan salir estos días santos con tu familia tu ve que te hacer bien disfrutar tus días de descanso y conectarse con el mundo espiritual, ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes de la familia recuerda que tu signo lo domina mucho es ser muy comunicativo.

Por fin vendrá a ti el dinero en estos días y tu golpe de suerte va ser el día 16 de abril en ese día los astros se van a juntar para ayudarte a progresar en todos los sentidos y trata de darte baños de flores este día y así mantener todo la buena vibra, si estas ya en una relación sentimental trata de no ahogar el tiempo que se ven y darse mas espacio, sabrás de un embarazo familiar que te va dar mucha alegría, trata de no llegar tarde a tu cita en el aeropuerto o la salida de tu viaje.

Leo

En el tarot te salió la carta del Mundo que te indica que son días de viajar y disfrutar que estas en tu tiempo de conectarse con la naturaleza así que no lo dudes has tu maleta y vete un tiempo de vacaciones que tu cuerpo y mente te lo va agradecer, tu mejor día es el jueves santo, tus números mágicos son 09,24 y 66.

Tu color es el amarrillo y rojo, tus signos compatibles acuario, aries y sagitario, tu sigue así de original y arriesgado que la buena suerte te sonríe con negocios y proyectos nuevos, cuidado con el amor recuerda que es mejor decir la verdad o vivir en una mentira, compras boletos de avión y te vas de vacaciones con tu familia para los leo que están casados embarazo en puerta, en el trabajo va ver cambios muy fuertes alrededor tuyo y te van ofrecer otro puesto mejor así tu trata de ponerte atento en todo y pedir más sueldo recuerda que el no habla Dios no lo oye.

Ten cuidado con dolores de cintura baja trata de ir con el médico, mandas arreglar tu carro para irte de viaje unos días, tendrás un golpe de suerte el día 17 de abril en ese día vendrá a ti una abundancia económica que no esperabas, trata este jueves santo de darte una buena limpia con un limón verde y así tener suerte todo lo que realices, te compras un traje de baño y ropa para tus vacaciones.

Virgo

En la carta del tarot salió el Sol que sin duda que son tiempos de crecer como persona es decir que tienes que decir si te quedas o te vas en cuestión amorosa y buscar nuevas oportunidades de sentirte amado no tengas miedo que la mejor decisión de tu vida es ser feliz, días de estar con la familia e irte unos días de viaje que eso te ayudara a descansar la mente de tanto trabajo, tú mejor día es el lunes, tus números mágicos son 02,10 y 16, tu color es blanco y rojo, tus signos compatibles sagitario, capricornio y acuario, son tiempos de hacer dinero así que piensa que proyecto puedes realizar y tener mas ingresos.

Te buscan tus padres para disfrutar unos días de la semana santa, será unos dias de recordar mucho las personas que ya no están contigo así que trata de rezar para que tengas paz en tu alma, tramites de entrar un curso de idiomas, tramites de pasaporte y permiso de migración, algo muy importante para los signo de virgo es comprometerse en todo lo que realizan y no dejar a medias lo que empieces que es importante la continuidad.

Tendrás un golpe de suerte el día 14 de abril ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te va ayudar a estar progresando y se te recomienda usar un limón verde en la bolsa y ponerse mucho perfume de canela o sándalo, embarazo en puerta para los virgo que están casados o viven en pareja , tramites de crédito para comprar un carro. La energía de la Semana Santa nos trae renovación. Foto: Copilot

Libra

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Templanza que esto significa que te veras rodeado de buenas noticias en lo laboral y lo amoroso que recuerda que esta carta La Templanza es una de las mejores y te indica paciencia en los peores momentos de tu vida y en conjunto con tu signo significa que por fin dejas atrás toda esa mala racha que venias soportando solo te advierte que debes de ser cuidadoso con los gastos y empezar ahorrar para tu futuro.

En el amor por fin se te declara esa persona tan espacial para ti que es tu momento de formar una familia, a los Libra que están solteros les vendrá un amor del signo de acuario, piscis y géminis que serán pareja ideal, tus números mágicos son 12,13 y 21, tu color es el verde y blanco, estas en unos días de preparación para lo que viene es decir un nuevo trabajo con mas ingresos por eso trata de descansar y disfrutar estos días santos que te hará mucho bien, que esta semana te llega varias invitaciones a salir de viaje tu diles que si que no hay pretexto para no disfrutar a tus seres queridos solo ten cuidado con los pagos con tarjeta de crédito para que no tengas ningún fraude.

Escorpión

La carta del tarot Rueda de la Fortuna nos dice que en esta semana santa trata de curar el corazón y espíritu y ya no cargar con sentimientos de culpa que lo que paso era lo mejor, esta carta también nos dice que va ser unos días mágicos de gran diversión y estar rodeado de tus seres queridos solo trata de no precipitarte para tomar decisiones y disfrutar los días de vacaciones, sabrás de un divorcio familiar que estarás dando apoyo moral, tu mejor día es el viernes santo, tus números mágicos son 21,27 y 88, tu color es el rojo y amarrillo.

Tus signos compatibles piscis, géminis y cáncer, son días de compras e invertir en ti mismo, el escorpión va lograr tener una equidad para poder vivir en armonía y abundancia que los hace vivir en paz y su punto débil es el cuello y la parte de la espalda por eso debe de quitarse tensiones y seguir siempre con un régimen de ejercicio, recuerda que tu signo es muy bueno par a hacer dinero pero debes de enfocarte que quieres para una buena inversión, trata de buscar siempre la naturaleza para que tu energía positiva crezca más fuerte así que vete unos días al campo, a la playa o subir una montaña que eso te hará cargarte de buenas vibras

Sagitario

Tu carta es El Mago que nos dice que va ser tu mejor semana del año así que disfruta todos estos días que la magia del Sol y esta carta te dará lo que tanto necesitas para ser feliz, son días de poner en orden tus pagos y tener preparado tu papelería de pagos de impuestos, que esta semana el sagitario hablara de casamiento o formalidad en lo amoroso, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 20,30 y 31.

Tu color es el rojo y azul, tus signos compatibles leo, virgo y aries, recuerda que siempre que te da el sol y la playa hace que tu signo recupere su sanación y estabilidad mental así que entra al mar y pídele a Dios lo que tanto necesitas, su punto débil son la garganta y el estómago por eso debe de no consumir tanto cigarro o alcohol que eso hace que la vida se enferma más seguido, el sagitario son de espíritu libre, ten cuidado con los chismes en tu ambiente laboral recuerda que tu tienes luz propia y eso les molesta a los demás así que trata de ser protegerte siempre.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Loco que nos dice que ya no pienses tanto en lo que no se puede arreglar recuerda que tu signo tiene fuerte la mentalidad y esos pensamientos oscuros no le hacen bien así que deja que todo fluya y veraz que las energías cósmicas se va alinear a tu favor, días de salir de viaje con tu familia y amigos recuerda que lo mejor que tiene tu signo es con vivir con las personas que más ama, tu mejor día es el miércoles.

Tus números mágicos son 07,11 y 25, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles aries, tauro y virgo, revisa tu tarjeta de crédito cada vez que vayas hacer una compra, cuídate del sol que tu punto débil es la piel y el cabello, la fuerza que tiene el capricornio para resolver con rapidez y eficacia todo los problemas que tengan con dificultad por eso este signo con uno de los mejores lideres empresarios, ten cuidado con lo que comes trata de seguir con la dieta, recuerda que tu signo es la célula de la sociedad por eso su importancia en el mundo y trata de no ser tan exagerado en temas de tu vida, días de reconciliación y viajes placenteros.

Acuario

La carta del tarot es el Emperador que significa grandeza en todo lo que realices no lo dudes sigue con ese negocio que tienes en mente o el cambio de trabajo que va fluir sin problemas pero también recuerda que no todo es el trabajo así que en esta semana santa se vale irse con la familia y amigos a pasear en la playa o la naturaleza que eso te va ayudar a estar mejor de tus energías, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 06,15,74.

Tu color es el verde y azul, semana de mucha pasión, has limpieza de tu contorno y tu casa recuerda que lo mejor es vivir en armonía y quitar lo que ya no sirve en tu existencia, te invitan a una negocio de ropa y zapatos que te va hacer ganar dinero extra, ten cuidado con amores del pasado porque están hablan mal de ti trata de quedar en paz con todos los que te rodean y no volver con ese tipo de personas chantajistas, recuerda que el mejor amigo del signo de acuario son las mascotas así que no lo dudes adopta una.

Piscis

El As de Oros tu carta del tarot te dio la gran sorpresa de tener toda la buena suerte en todo lo que vayas a realizar recuerda que lo más importante en esta semana santa es que estés muy bien en tu vida laboral y personal, en estos días te vas de vacaciones con tu familia que te vas a divertir mucho solo recuerda que tu punto débil es el intestino así trata de no excederte en estos días con el picante y alcohol.

Tu mejor día es el viernes santo, tus números mágicos son 05,16 y 88, tu color es el amarrillo y rojo, tus signos compatibles cáncer, leo y libra, va ser el signo más bendecido en esta semana santa así que pide que se te dará lo que necesites, sin duda el signo de piscis es un pilar para la sociedad y la familia que siempre van encontrar la fuerza suficiente para salir de cualquier problema y ayudarse a sí mismo para tener el triunfo en todo lo que desean y siempre tener a su lado la pareja ideal, su punto débil en su vida son los nervios , va ser una semana de actualizar tus gastos y hacer unos pagos pendientes, sabrás de una sorpresas por parte de alguien de fueras del país, comprarte ropa que es tiempo de estar en la playa.