La quesadilla, receta orgullosamente mexicana es uno los mejores antojitos de todo el mundo, según Taste Atlas

Se preparan en minutos, son deliciosas y son reconocidas a nivel mundial, no se trata de una adivinanza cuando claramente se sabe que son las quesadillas, este bocadillo mexicano que ocupa el lugar número 26 dentro de los “Mejores snacks de todo el planeta”, según información de la página oficial de Taste Atlas.

La empresa dedicada a calificar y recomendar platillos de todo el mundo, mencionó que la quesadilla es un snack que aunque es sencillo de cocinar, ya que consiste en una tortilla de harina o maíz rellena de queso, que se lleva al comal o una sartén para que se derrita bien, es la comida que ha conquistado a generaciones.

En el Norte de México se usan tortillas de harina para cocinarla, mientras que al sur las prefieren de maíz. Para servir la quesadilla hay quienes la acompañan con salsa o guacamole aparte, también con verduras como tomate picado, cebolla, lechuga o chiles.

La quesadilla una de las mejores recetas de todo el planeta, lo dice Taste Atlas. Foto captura de pantalla Taste Atlas

¿La quesadilla es mexicana?

Aunque es considerada una receta mexicana, Taste Atlas informó que el origen de la quesadilla es confuso, se sabe que el queso fue traído a México en la época colonial por los españoles al igual que varios productos lácteos, pero el maíz es un alimento que, si es originario de esta república, así que fue adoptada y convertida en un antojito nacional.

“Los españoles lo llamaron quesadilla ( cosita con queso ). En el norte de México y en partes del suroeste de Estados Unidos, las tortillas de harina son más comunes que las de maíz, por lo que las quesadillas con tortillas de harina comenzaron a ganar popularidad también en Estados Unidos”, dice Taste Atlas.

La quesadilla ocupa el lugar 26 en la lista de los "Mejores snacks del mundo". Foto captura de pantalla Taste Atlas

¿La quesadilla lleva queso?

Uno de los mayores conflictos entre los mexicanos no es sobre el equipo de futbol, los acentos o los estados más bellos, sino la verdadera respuesta sobre si una quesadilla lleva queso o no, ya que al Norte y al Sur es un elemento que no puede faltar, pero en la CDMX, las cosas pueden cambiar y solo se rellena de algún guiso como chorizo, carne, pollo, hongos o flor de calabaza.

“Comúnmente se dobla por la mitad y se consume. Una quesadilla también puede llevar otros ingredientes, como carnes, frijoles o papas, pero el queso siempre es obligatorio (excepto en la Ciudad de México, donde el queso en una quesadilla suele ser una opción de último momento)”, menciona Taste Atlas.