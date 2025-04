Horóscopo de Nana Calistar HOY 14 de abril, Capricornio y Virgo, cuidado

Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este 15 de abril. Consulta lo que te depara a cada signo del zodiaco la salud, dinero y amor.

Horóscopo de Nana Calistar, hoy

Piscis

Te buscará una amistad pa traerte chismes de exparejas y contarte sus problemas amorosos, tu solo escucha y calla no des opinión o te puede meter en problemas por agregarle de tu propia cosecha. Traes la intuición bien despierta, sobre todo a la hora de dormir. Pon atención porque puedes recibir señales o mensajes en sueños que te indiquen situaciones que están por suceder en tu vida. Cuidado con dolores de estomago por comer en la calle. Amor de una noche está por aparecer, no aflojes tan pronto.

Acuario

Familiar cae en cama, pero saldrá poco a poco adelante. La vida ha sido dura, pero le has encontrado forma y has salido a flote, no cobres venganza de quienes te dañaron la vida se encargará de ponerlos en el lugar que ellos merecen. 2 amigas cercanas han estado hablando mal de ti, hay envidias de por medio; mándalas a la chihuahua al baile. Puedes parecer una pera en dulce, pero cuando sobre pasan en límite de tu paciencia eres capaz de voltear al mundo.

Capricornio

Traerás muchos pensamientos encima, si antes dudabas de la persona que tienes a tu lado, tu mente se comenzará a aclarar y empezarás a comprender muchas cosas, la relación se hará más sólida y entenderás que es el momento de un paso más grande. Los números que te benefician son el 12, 34 y 67, te darán mucha suerte. Noticias que tienen que ver con amistades aparecerán y un evento de blanco llegará en próximas fechas.

Sagitario

Conoces bien las estrategias que usan tus enemigos para incomodarte o hacerte pasar un mal rato, de un tiempo a la fecha no eres endejo y sueles reírte de las amenazas, sabes bien que para cuando ellos van tú ya diste 3 vueltas. Cuídate de gastos innecesarios, vienen gastos por un viaje o por compras en otras ciudades. Hay momento en los cuales no sabes qué camino tomar, vienen sueños premonitorios que te van a indicar cuestiones.

Escorpión

No dejes ciclos abiertos o podría regresar tu pasado a lastimarte, la vida es corta si sigues quejándote y lamentándote demasiado, deja los recuerdos atrás y comienza a pensar en tu presente que es lo único verdadero que posees. Cuidado con un accidente o caída. Si han existido problemas con tu pareja llévate las cosas tranquilas, celos y desconfianza podría ser lo que ha debilitado tu relación. Recuerda cuantos vales y lo que mereces para ser feliz, no te rebajes ya jamás nunca por nadie.

Libra

Días grises y otros en los cuales andarás en un mundo muy pensativo, sueños y anhelos por cumplir sin embargo tendrás que ponerte las pilas y dejar la flojera a un lado pues los mejores años de tu vida podrían pasan sin darte cuenta. Tu buena voluntad y buenos deseos te harán crecer demasiado, no busques donde no debes pues encontrarás, vienen días de muchas dudas sobre todo en el amor en caso de tener pareja, sino sientes confianza por quien tienes a lado no tienes por qué seguir perdiendo tu tiempo.

Virgo

Cuidado con chismes, has ganado demasiado enemigo sin darte cuenta, hay demasiada envidia y lo que a ti te hace feliz a ellos los hará triste, no dejes que su mala voluntad y mala leche te afecte, tu disfruta y no voltees a ver atrás mira que ya dolió mucho. Viaje y perdida de dinero, búscalo bien solo no supiste dónde lo dejaste. Vienen días grises de mucha reflexión, aprenderás grandes lecciones de ciertos errores que cometiste en tu pasado.