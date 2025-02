¿Cuáles son los beneficios de nadar todos los dias?

Uno de los deportes más practicados a nivel mundial es la natación, considerado uno de los ejercicios más completos ya que proporciona al cuerpo múltiples beneficios. Esta actividad la pueden practicar niños, jóvenes y adultos que encontrarán en la natación una forma de relajarse y ejercitarse.

Para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la natación no solo trae beneficios para la salud física y mental, sino también puede mejorar la salud de las personas que padecen enfermedades como diabetes, enfermedades cardiacas y artritis, entre otras.

Nadar todos los días puede aumentar de forma considerable que se vean resultados inmediatos. Sin embargo, tanto organizaciones como sitios dedicados al acondicionamiento físico recomiendan en principiantes nadar un mínimo de 2 veces por semana, esto en sesiones de 30 a 45 minutos. No obstante, los días pueden aumentar de forma gradual así como las horas para practicar este deporte.

Si no sabes nadar no hay problema ya que existen escuelas y cursos particulares para comenzar a realizar este ejercicio. Por el contrario, si te encuentras disfrutando de días de descanso en un sitio con alberca, puedes practicar ahí, solo corrobora la profundidad de la pileta para que tu integridad no corra peligro. Otro consejo básico para quienes comienzan a nadar es apoyarse de un flotador para mantener el cuerpo siempre sobre el agua, además de estar siempre acompañado.

Es importante que sepas que no hay tiempo límite para aprender a nadar, cuando te sientas listo y con fuerza suficiente podrás intentar dar tus primeras brasadas.

¿Qué beneficios tiene la natación en el cuerpo?

Como mencionamos anteriormente, nadar tiene múltiples beneficios. A conitniuación te enlistamos los 10 más importantes:

Fortalece los pulmones

Mejora la articulación

Fortalece los músculos

Disminuye la ansiedad

Mejora la elasticidad

Disminuye la depresión

Mejora la salud ósea en mujeres posmenopáusicas

Mejora la circulación

Mejora la recistencia

Ayuda a bajar de peso

La natación es una forma divertida de relajarse / Foto: Pixabay

10 beneficios de natación en niños

En el caso de los menores, nadar puede ayudar a su desarrollo, generar mayor confianza y no tener miedo ante los retos que al crecer seguramente se van a encontrar. Aquí te compartimos algunos beneficios de este deporte en los niños.

Mayor confianza

Mejora el sueño

Seguridad en el agua

Mejora la resistencia

Mejora la salud mental

Desarrolla habilidades motoras

Mejora la memoria

Aumenta la energia

Mejora la coordinación

Disminuye el estré y la ansiedad