Ricardo Monreal pide prudencia en el caso Cuauhtémoc Blanco. No se le protegerá, pero tampoco se le prejuzgará

Ante los señalamientos de que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados protegerá a Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de abuso sexual, el coordinador parlamentario del grupo mayoritario, Ricardo Monreal, indicó que están en un error.

“Que se equivocan. Que nosotros actuaremos conforme a la ley. Tampoco vamos a generar juicios, ni persecuciones a priori. Vamos a esperar qué dice la denuncia y vamos a ver qué pruebas se presentan para poder proceder a la declaratoria de procedencia”, expresó.

En entrevista, Monreal Ávila, llamó a la prudencia y a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas, antes de prejuzgar a una u otra parte, aunque aclaró que está en contra de la comisión de cualquier delito, más si se trata de abuso sexual.

“Siempre soy cuidadoso. No me gusta emitir juicios sin tener elementos de prueba. Es condenable cualquier agresión sexual, cualquiera, pero yo creo que es importante la presentación de pruebas y la valoración por la Comisión. Yo no los tengo y no me gusta aventurarme para no cometer ningún tipo de inexactitudes o juicios arbitrarios en favor o en contra”, precisó.