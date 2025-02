Comienza proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco: diputado Hugo Eric Flores asegura imparcialidad

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, confirmó que el proceso de desafuero en contra del exfutbolista y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ya está en marcha.

En entrevista para Heraldo Media Group, durante el programa A la Una con Salvador García Soto, el legislador detalló que la Fiscalía General del Estado de Morelos presentó la solicitud para retirar la protección constitucional del exmandatario con el objetivo de judicializar la carpeta de investigación en su contra.

Flores, quien anteriormente fue dirigente del Partido Encuentro Social (PES) y hoy es diputado de Morena, explicó que la solicitud fue recibida por la Secretaría General de la Cámara de Diputados y posteriormente turnada a la Comisión Instructora, la cual preside. En este sentido, señaló que el proceso será revisado minuciosamente, asegurando que se respetarán las garantías de audiencia y la presunción de inocencia.

“Es un proceso que no es muy largo, si acaso 60 días, para que se pueda agotar. Vamos a revisar los requisitos de procedibilidad y convocar a los miembros de la Comisión Instructora para darle una primera vista”, detalló.

Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de que el procedimiento sea utilizado con fines políticos, Hugo Eric Flores garantizó transparencia e imparcialidad, enfatizando que no habrá ni protección ni persecución política contra Cuauhtémoc Blanco.

“Nosotros nos vamos a ceñir a los lineamientos legales. No hay consideraciones políticas, no hay cacería de brujas, no hay protección. Simple y sencillamente, nos ajustaremos a lo que marca la ley”, afirmó el diputado.