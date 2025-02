Familia de Valentina exige justicia: “No fue solo una agresión, fue un intento de homicidio”

El caso de Valentina “N”, la joven que fue brutalmente atacada con un cuchillo por un influencer menor de edad, sigue generando indignación y llamados de justicia por parte de su familia. En una reciente entrevista para Heraldo Media Group, durante el programa “Maca Diario” con Maca Carriedo, Armando de la Garza, tío de Valentina, habló sobre el complicado estado de salud de la joven y cuestionó la forma en que las autoridades han tipificado el delito.

“Estamos sorprendidos porque es un claro intento de homicidio, no es algo que se pueda marcar como lesiones. Ha habido mucho hermetismo en este asunto, pero hacemos este llamado en busca de justicia para Valentina”, expresó.

El caso ha causado gran controversia, no solo por la violencia del ataque, sino porque el agresor, un influencer menor de edad, no ha sido considerado un criminal de alto riesgo. Según lo relatado por el tío de Valentina, la víctima recibió 14 puñaladas con dos cuchillos, lo que, en su opinión, no deja dudas de que se trató de un intento de homicidio.

”¿Cómo es posible que un menor de edad no pueda ser considerado un criminal de alto riesgo cuando con dos cuchillos apuñala 14 veces? La situación es bastante grave, esto no puede plantearse de otra manera”, reclamó.

Este es el estado de salud de Valentina

El estado de salud de la joven es delicado y preocupante, aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre su evolución. La familia ha insistido en que el caso debe ser tratado con la seriedad que amerita, exigiendo que el agresor sea procesado conforme a la gravedad de sus actos y no simplemente bajo el cargo de “lesiones”.

Este caso ha despertado un debate sobre el tratamiento legal de menores infractores y la clasificación de delitos violentos en México. La familia de Valentina ha exigido mayor transparencia en el proceso y que el ataque sea juzgado como intento de homicidio, sin consideraciones que beneficien al agresor por su edad o su estatus como figura pública en redes sociales.

El caso sigue en investigación, pero la presión social y mediática continúa creciendo, con voces que piden que se haga justicia para Valentina.

