"Tribunal Electoral es garante de legalidad y no defiende banderas políticas", defiende Mónica Soto

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, salió en defensa del trabajo del órgano jurisdiccional y afirmó que no se defienden banderas políticas, por lo que se equivocan quienes buscan deslegitimar su labor.

Durante su intervención en el informe de labores de la Sala Regional Xalapa, sostuvo que nadie puede poner en tela de juicio la independencia de las decisiones que se toman, ni profesionalismo y el esfuerzo de las y los juristas, para contar con una institución sólida, íntegra y autónoma.

“Se equivocan quienes pretenden deslegitimar nuestro trabajo, la capacidad y la independencia del personal que labora en esta institución. Ante la crítica necesaria, por cierto, es necesario dejar claro también que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no defendemos ni defenderemos banderas políticas, no estamos siendo parte en ningún asunto”, puntualizó.

Mónica Soto denuncia que ha sido objeto de agresiones físicas

Soto Fregoso denunció que han sido objeto, incluso de agresiones directas, por lo que reiteró, ante los señalamientos que, el Tribunal Electoral no es un actor político y que no equilibran el poder, sino que garantiza que sea respetado el equilibrio y la decisión de la ciudadanía en las urnas.

“El tribunal no es ni ha sido ni será nunca un actor político, sino un actor garante de la legalidad. El tribunal no equilibra el poder, el tribunal garantiza que el equilibrio y la decisión de la ciudadanía en las urnas sea respetada. En tiempos recientes hemos sido objeto de múltiples críticas, incluso que han rebasado los niveles de crítica rijosa y se han plasmado en agresiones directas a nuestra institución”, expresó.



En su discurso, la titular del TEPJF llamó al personal del órgano jurisdiccional, a no seguir las olas políticas ni dejarse llevar por campañas de desprestigio que violentan a las instituciones, destacando que continuarán juzgando sin sesgos políticos y respetando la Carta Magna.

