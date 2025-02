Noroña defiende su papel como presidente del Senado y responde al rechazo de la SCJN sobre lista de candidatos del PJ

En Heraldo Media Group, durante el programa de radio de Óscar Mario Beteta, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció sobre su papel al frente de la Cámara Alta y el reciente rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la lista de candidatos al Poder Judicial que fueron seleccionados mediante insaculación. En sus declaraciones, Noroña defendió su labor como conductor de los debates y aseguró que ha mantenido una postura institucional, aunque sin perder su esencia.

“No me toca arbitrar, me toca conducir los debates, acercar las ideas y generar condiciones de respeto. Creo que todo bien. No se puede quejar la oposición, he hecho un trabajo bastante institucional, con mi propia personalidad, pero yo creo que bien”, afirmó el legislador.

El rechazo de la SCJN a la lista de candidatos seleccionados mediante insaculación ha generado polémica, especialmente porque este mecanismo fue aprobado previamente en el Senado. Al respecto, Noroña subrayó que los nombres en la lista fueron propuestos y procesados por el mismo Poder Judicial, por lo que consideró su exclusión una acción irresponsable.

“Son las listas que ellos mismos procesaron, los disminuyeron, perfilaron incluso a algunas candidaturas. Son sus propuestas, sus candidatos. Era una irresponsabilidad dejarlos fuera”, señaló.

El proceso sigue: el INE organizará las elecciones

uD83DuDCF7 El @comiteCEPL entregó la lista de personas candidatas a cargos del Poder Judicial al presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona. https://t.co/GMuCsNeXcl pic.twitter.com/TZQtGcw5WC — Senado de México (@senadomexicano) February 7, 2025

El presidente del Senado agregó que ya se preveía la decisión de la Corte y que, ante este escenario, el siguiente paso es enviar la lista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que organice las elecciones correspondientes.

“Se preveía que la Corte iba a hacer lo que hizo, y si la Corte rechaza las candidaturas, las mandaremos al INE y es justo lo que vamos a hacer”, explicó.

Noroña confirmó que el Senado ya cuenta con el listado enviado por el Ejecutivo y que el proceso avanza conforme a lo previsto. En este sentido, explicó que el mandato legal establece que, en caso de que la SCJN rechazara la lista, la Cámara Alta tenía que remitirla al órgano electoral.

“Ya tenemos el listado del Ejecutivo, ya estamos en el paso siguiente de entregar todo para que el órgano electoral organice las elecciones. Si no daba trámite o la rechazaba, aplicaría la afirmativa que nos daba el mandato de mandar todo al órgano judicial”, detalló.

Un debate en el centro del escenario político

El proceso de selección de jueces y magistrados del Poder Judicial ha sido motivo de intensos debates entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La decisión de la SCJN de rechazar la lista de candidatos seleccionados ha sido interpretada por algunos sectores como una resistencia a las reformas impulsadas por el oficialismo.

Por otro lado, la postura del Senado, encabezado por Noroña, ha sido la de continuar con el proceso establecido en la reforma judicial aprobada, lo que implica que el INE sea la instancia encargada de organizar la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Este episodio refuerza la disputa entre los diferentes poderes del Estado en torno a los cambios en el sistema de justicia en México, y deja claro que el tema seguirá siendo uno de los principales puntos de confrontación en la agenda política nacional.

