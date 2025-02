Senado aprobará Ley del Infonavit la próxima semana, asegura Morena

Aunque Morena en el Senado no cuenta con acuerdos para aprobar la cobranza delegada (cobros obligados a los trabajadores que obtengan créditos) en la reforma a la Ley del INFONAVIT, el grupo parlamentario mayoritario afirmó que dicha reforma será aprobada la próxima semana.

Así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que la reforma al INFONAVIT es prioritaria, por lo que el martes el pleno va a conocer, debatir y aprobar la iniciativa.

Sin embargo, hay un tema que no tendrá futuro en esa reforma, es decir la cobranza delegada, que podría quitar “a lo chino” del sueldo de los trabajadores el 40 por ciento de sus salarios que obtengan créditos de vivienda.

“No le veo futuro, no lo hemos discutido en Morena. No le veo futuro. Nosotros no vamos a tomar nunca una decisión contra los trabajadores del país. No veo ninguna condición para que eso se apruebe en el Senado”, indicó.