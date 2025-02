Ahorrar electricidad: 3 consejos de la CFE para que tu recibo llegue más barato

¿Te preocupa el costo de la electricidad? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece valiosos consejos para reducir tu consumo y ahorrar dinero en tu factura. ¡Descubre cómo implementar estos 3 sencillos tips!

La Comisión Federal de Electricidad te ofrece consejos prácticos y sencillos para reducir tu consumo de energía y aligerar tus pagos. ¡Ponlos en práctica y ve la diferencia en tu bolsillo!

Al aplicar los consejos de la CFE para ahorrar electricidad podrías ver importantes beneficios, tanto para ti como para el medio ambiente, tales como:

Reducción en el costo de tu recibo de luz: Este es el beneficio más directo. Al consumir menos energía, pagarás menos en tu factura mensual.

Mayor control sobre tus gastos: Ahorrar energía te permite tener un mayor control sobre tu presupuesto familiar.

Mayor durabilidad de tus electrodomésticos: Al usarlos de manera eficiente, reduces el desgaste y prolongas su vida útil.

¿Por qué ahorrar electricidad es buena idea?

Una de las razones más obvias para ahorrar electricidad es reducir el costo de sus facturas de energía. Al reducir la cantidad de electricidad que usa, puede ahorrar dinero en sus facturas mensuales.

La electricidad se genera a partir de una variedad de fuentes, incluidos los combustibles fósiles. Al reducir su uso de electricidad, puede ayudar a conservar estos recursos naturales.

La quema de combustibles fósiles para generar electricidad libera gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases contribuyen al cambio climático. Al reducir su uso de electricidad, puede ayudar a reducir su huella de carbono y proteger el medio ambiente.

¿Cuáles son los 3 consejos de CFE para ahorrar energía?

La Comisión Federal de Electricidad lanzó en 2024 la guía "Somos más que ahorro. Guía de consumo responsable", que puede ser una importante herramienta para reducir tu consumo energético y ahorrar dinero. Estos son algunos de los consejos más relevantes de la CFE.

1. Aprovecha al máximo la luz natural

La luz natural es tu aliada para ahorrar energía. Abre cortinas y persianas durante el día y aprovecha al máximo la iluminación solar. Esto te permitirá reducir el uso de focos y lámparas, especialmente en las mañanas y tardes.

Además, la CFE recomienda utilizar focos ahorradores tipo LED. Estos focos consumen hasta un 75% menos energía que los incandescentes y tienen una vida útil más larga, lo que se traduce en un ahorro significativo a largo plazo.

2. Identifica y elimina a los vampiros energéticos

Los vampiros energéticos son aquellos aparatos que siguen consumiendo energía incluso cuando están apagados. Identifícalos y desconéctalos cuando no los uses. Puedes usar un multicontacto para cortar la corriente de varios aparatos a la vez.

Muchos aparatos electrónicos, aunque estén apagados, continúan consumiendo energía ("consumo fantasma"). Desconecta aquellos que no utilices con frecuencia, como cargadores de celular, televisiones, equipos de sonido y otros dispositivos.

3. Ahorra energía con tus dispositivos electrónicos

Computadoras, laptops y teléfonos móviles también pueden ser grandes consumidores de energía. Para ahorrar, activa la opción de ahorro de energía en tus dispositivos, apaga el monitor cuando no lo uses, reduce el brillo de la pantalla y desconecta los cargadores cuando no estén en uso.

También puedes desactivar funciones como el Bluetooth o el Wi-Fi cuando no los estés utilizando. Estos servicios pueden consumir energía incluso si no están conectados a ningún dispositivo o red. Por si fuera poco, muchas aplicaciones continúan ejecutándose en segundo plano incluso cuando no las estás utilizando activamente; ciérralas para evitar el consumo innecesario de energía.

¡Marca la diferencia y ve los efectos en tu bolsillo!

Ahorrar electricidad es importante por una variedad de razones. Puede ahorrarte dinero, conservar los recursos naturales, proteger el medio ambiente y mejorar la seguridad energética.

Siguiendo los consejos enumerados anteriormente, puedes hacer tu parte para ahorrar electricidad y marcar una diferencia, además de ver un impacto significativo en tu bolsillo.

