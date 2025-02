¿Está fallando tu app BBVA? No eres el único, reportan problemas generales HOY 6 de febrero

En redes sociales se replican quejas de usuarios de BBVA Bancomer al presentar fallas en sus aplicaciones para realizar transferencias SPEI la tarde de este jueves 6 de febrero, por lo que si tú también te preguntas si solo a ti te está fallando, la respuesta es no, cientos de usuarios presentan problemas para realizar sus trámites a través de la banca móvil.

“ayuda! mi app no me deja hacer nada, solo entrar pero no seleccionar ninguna opción @BBVA_Mex”, coamprtio la usuaria @marielasimn en la red social X.

Sin embargo, algunos otros usuariso reportan que ni siqueira pueden ingresar a la aplicación, tal es el caso de la usuaria @Dynamiranda: "Soy la única a la que no le jala la app de @BBVA_Mex hoy?? Ya intente con datos, wifi y no he podido entrar en todo el día no termina de cargar nunca"

Por su parte, BBVA ofrece a los usuarios acercarse a través de sus redes sociales para comenzar a trabajr en los errores que presenta la aplicación, invitando que solo se contacten con la cuenta oficial y evitar compartir información con otras cuentas.

¿Qué es un transferencia SPEI?

SPEI significa Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, als cuales tienen como objetivoenviar y recibir dinero entre cuentas bancarias de forma electrónica, esto fue un diseño del Banco de México, en colaboración con otros bancos del país para hacer más rapidas y eficientes las transferencias. SPEI funciona desde la aplicación o plataforma de tu banco, permitiendo enviar o recibir dinero entre cuentas de distintos bancos.

De acuerdo con lo establecido por Banxico, y que las demás instituciones deben respetar, el envío y recepción de pagos debe reflejarse máximo 30 segundos después del movimiento y, en caso de que la cuenta receptora falle, devolver el dinero a quien hace el depósito.

La transferencia deberá reflejarse en 30 segundos

BBVA señala que en su caso es posible realizar esta transferencia por su página en línea (banca por internet) y deberás hacerlo de lunes a viernes en un horario de 6:00 a. m. a 5:30 p. m. Mediante la app, puedes hacerlo en cualquiera de los 7 días de la semana y durante las 24 horas del día.

