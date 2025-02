Jarvis Cocker, vocalista de Pulp, revela el temor que sintió de que su mamá descubriera los primeros discos que compró

La música tiene el poder de marcar momentos significativos en la vida de las personas y para un verdadero melómano, la compra de su primer disco es una experiencia que queda grabada en la memoria. Ese álbum, elegido cuidadosamente, puede ser el inicio de una travesía musical que te llevará a descubrir nuevas culturas, estilos y sonidos que transforman la percepción del mundo.

En el caso de Jarvis Cocker, líder de Pulp (la inigualable banda británica que inventó el britpop), sus preferencias musicales han sido diversas, desde el rock británico clásico de The Kinks y The Beatles, hasta el estilo provocador y experimental de Serge Gainsbourg; además de estp, Jarvis también tuvo un paso por el punk, género que jugó un papel clave en su formación artística.

Como muchos otros músicos, Cocker recuerda con cariño el primer disco que adquirió, aunque su experiencia fue algo atípica ya que no fue una compra que quisiera mostrar al mundo o, por lo menos, a su mamá. En una entrevista pasada con la emisora BBC Radio 6 Music, Cocker recordó cómo su madre poseía una modesta colección de discos y entre ellos se encontraban los icónicos The Beatles.

Sin embargo, su inclinación hacia el punk lo llevó a buscar algo más que los álbumes familiares ya que, según su percepción, este género desafiaba las convenciones musicales; así mismo su visión cruda y directa fue la que atrajo al joven Jarvis, quien en ese entonces vivía en Sheffield, una ciudad conocida por su rica tradición industrial y su emergente escena musical.

¿Cuál fue el primer disco que compró Jarvis Cocker?

Fue así como guiado por su rebeldía y amor por la música, Jarvis Cocker confesó que el primer disco que compró en su vida fue uno de David Bowie y más específicamente el sencillo de "Changes" lanzado en 1976. Pero no solo el camaleónico Bowie marcó su inicio en la música, sino también la compra secreta de un álbum perteneciente a The Stranglers, una banda emblemática del punk británico, pero debido al contexto conservador de su madre, quien no comprendía su interés por ese género tan subversivo, Cocker temió que ella desaprobara esa adquisición y escondió el disco en la parte de atrás de su colección, con el temor de ser descubierto.

Y es que Cocker nunca ocultó la importancia que el punk tuvo en su formación musical, pues este movimiento cultural nacido en el Reino Unido a mediados de los años 70, no solo era un género musical, sino una actitud desafiante hacia la sociedad, la política y, sobre todo, la industria musical. Para muchos jóvenes de esa época, como Jarvis, el punk representaba una liberación frente a las normas preestablecidas del rock y una invitación a la autoconstrucción artística.

El mensaje era 'acá hay un acorde y acá hay otro', ahora ve y forma una banda. No había nada sobre tener demasiada habilidad musical. En la historia de Pulp, las personas siempre han sido elegidas más porque nos llevamos bien en lugar de porque los vimos y pensamos 'wow, tocas increíble', declaró Jarvis Cocker en aquella entrevista.

Pero Jarvis Cocker no solo se limitó a la música británica ya que su gusto musical abarcó también otras culturas y géneros. En una entrevista con The Guardian, Cocker comentó su fascinación por el cantante y compositor francés Serge Gainsbourg, conocido por su estilo provocador y su mezcla de géneros como la chanson, el jazz y el pop experimental. Gainsbourg, un icono de la música francesa, representaba una actitud similar a la del punk: una mezcla de transgresión y belleza artística.

El interés de Cocker por el pop europeo y su mezcla con el rock británico y el punk refleja la diversidad de influencias que lo llevaron a construir un sonido único para Pulp. Además, la actitud irreverente de artistas como Gainsbourg influyó en la forma en que Cocker abordó temas como el amor, el sexo y la sociedad en las letras de su propia banda; así mismo, la capacidad de fusionar distintos géneros y estilos, sin perder la autenticidad, es uno de los rasgos distintivos de Pulp. La influencia del punk en Pulp se puede escuchar en su actitud irreverente hacia la música, pero también en sus letras, que a menudo abordan temas sociales y personales con un enfoque crudo y realista.

La inspiración en el punk y el legado de Pulp

Pulp fue una de las bandas pioneras en el movimiento Britpop, mismo que dominó las listas de éxitos británicas en la década de los 90. Este fenómeno, en gran medida una respuesta al auge del grunge estadounidense, se caracterizó por su retorno al rock británico clásico, pero con una actitud renovada, así como un enfoque en las cuestiones sociales y culturales del momento. La banda, que comenzó tocando en bares y pequeños clubs, alcanzó la fama con su álbum "Different Class" (1995), que se convirtió en un referente del género.

Aunque el sonido de Pulp está fuertemente influenciado por el rock británico, como el de The Kinks y The Beatles, el sello distintivo de la banda siempre fue su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana, lo cual estaba relacionado con el espíritu del punk. En su libro "Cocker’s Own: The Story of Pulp", el escritor Paul Morley describe cómo la banda, bajo la dirección de Cocker, adoptó un enfoque de "rock de clase trabajadora", similar al de los primeros punks, pero con una perspectiva más madura y reflexiva.

Es por ello que la banda es una de las grandes referencias en la historia de la música británica, pues su combinación de punk, rock clásico y pop, junto con las letras agudas y observadoras de Cocker, sigue siendo una de las más innovadoras de su tiempo. Por su parte, Jarvis Cocker ha seguido evolucionando como músico y artista; por ello, después de la disolución de Pulp en 2002 emprendió una carrera en solitario, manteniendo una estética similar a la de sus primeros trabajos, pero con un enfoque más introspectivo y maduro. Además de su carrera musical, Cocker también ha incursionado en la televisión, la escritura y la curaduría, mostrando una faceta multifacética que no se limita solo a la música.

