Mejor amigo de Julián Figueroa califica como “tóxica” la relación del cantante con Imelda Garza

Cada vez son más los testimonios que surgen en medio del pleito legal que sostiene Maribel Guardia con Imelda Garza Tuñón por la custodia de su nieto, José Julián. Esta vez fue el mejor amigo de Julián Figueroa quien alzó la voz a favor de la actriz y confirmó que su exnuera tiene un problema con el consumo de alcohol, tal y como ella lo afirmó en su denuncia como el motivo por el que habría decidido actuar por la seguridad del menor.

Actores, cantantes y productores se han pronunciado a favor de Maribel Guardia en el conflicto legal que sostiene con su exnuera y la reconocen como una mujer trabajadora siempre cercana a su familia. A ellos se sumó Iñaki, quien fue uno de los grandes amigos de Julián Figueroa desde que estudiaron juntos en el kinder, por lo que fue testigo de los momentos que el cantante y actor pasó tanto con su famosa madre como con Imelda Garza.

En entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube, Iñaki recordó su infancia junto a la familia de Julián Figueroa y el gran cariño que existía entre el cantante con Maribel Guardia, a quien no dudó en defender de las críticas que ha recibido debido a la decisión que tomó de denunciar a Imelda Garza y por la decisión de las autoridades de que el menor se quede a su cuidado por 90 días en los que no puede tener contacto con su madre.

“Maribel, cualquier cosa que salga de su boca no es mentira, lo que salga de su boca", dijo convencido Iñaki que también recordó que Marco Chacón, esposo de la actriz, tuvo una buena relación con Julián Figueroa a quien consideró como un hijo desde el primer momento.

Iñaki también fue testigo de la relación de Julián Figueroa con Imelda Garza desde que ésta comenzó, y recordó que, aunque inició con muchos sentimientos y amor, siempre fue “tóxica” por los celos, gritos y problemas que existían entre ellos. Añadió que una de las primeras "red flags" que notó en la modelo, a quien calificó como "retraída", fue el consumo de alcohol ya que desde sus primeras citas esto era evidente.

“Lastimosamente, desde el inicio fue una relación con muchos sentimientos y no me queda duda que con mucho amor, pero también una toxicidad en la parte de los celos, los gritos, de cosas que cuando eres chico estás aprendiendo (…) Ella tiene temas psicológicos que yo he podido ver a través de varios ojos cercanos los estragos que dan estos temas. Cuando combinas sustancia, la que sea, con un problema psicológico clínico…”, dijo.