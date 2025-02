Modalidad 40 del IMSS, ¿es tan fácil jubilarse como dicen en TikTok?

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un esquema que permite a los trabajadores que ya no están cotizando en el instituto continuar haciendo aportaciones voluntarias para aumentar el monto de su pensión. Sin embargo, no todos los trabajadores pueden aprovechar esta opción, y es fundamental entender tanto los beneficios como los desafíos que implica optar por este régimen.

Este esquema está dirigido únicamente a aquellos trabajadores que cotizaron bajo la Ley de 1973 del IMSS, es decir, aquellos que comenzaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997. Para acceder a la Modalidad 40, el trabajador debe cumplir con ciertos requisitos, como no estar dado de alta en el IMSS y tener al menos 52 semanas de cotización dentro de los últimos 5 años. Estos requisitos son clave para determinar si una persona puede hacer uso de esta opción.

Uno de los aspectos más importantes de la Modalidad 40 es la cantidad que el trabajador debe ahorrar para lograr una pensión adecuada, para obtener una pensión mensual de entre 70,000 y 80,000 pesos, se estima que es necesario reunir alrededor de un millón de pesos durante cinco años.

Esto implica que las personas que opten por esta modalidad deben tener la capacidad de hacer aportaciones significativas durante un período prolongado, la edad ideal para comenzar con la Modalidad 40 es entre los 45 y 50 años.

Empieza a ahorrar lo más pronto posible

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Esto se debe a que, si un trabajador comienza a ahorrar a los 45 años, tendría una década para acumular el mayor monto posible, posteriormente, al cumplir 55 años, podría darse de baja del IMSS como trabajador asalariado y reincorporarse a la modalidad 40, realizando los pagos máximos durante 5 años para lograr la pensión más alta posible a los 60 años.

¿Para quién es la Modalidad 40?

Aunque la Modalidad 40 puede ser beneficiosa en ciertos casos, no todos los trabajadores deben optar por ella es fundamental realizar un análisis financiero y laboral antes de tomar una decisión. Cada persona tiene un contexto único que puede hacer que esta modalidad no sea la mejor opción, especialmente si no se cuenta con los recursos necesarios o si las expectativas de pensión no se alinean con las necesidades del futuro.

El seguro facultativo no cuenta para esta pensión

Créditos: Especial

Una confusión frecuente es si quienes cuentan con un seguro facultativo, como el que ofrecen las universidades públicas a los estudiantes, pueden optar por la Modalidad 40. La respuesta es no. Para poder acceder a esta opción, los trabajadores deben haber cotizado bajo el régimen obligatorio del IMSS como asalariados antes del 1 de julio de 1997, independientemente del tiempo que hayan trabajado.

Sigue leyendo:

¿Está fallando tu app BBVA? No eres el único, reportan problemas generales HOY 6 de febrero

Ahorrar electricidad: 3 consejos de la CFE para que tu recibo llegue más barato

LA