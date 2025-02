Grupo Firme llega a Puebla, este es el costo de los boletos y el lugar del esperado concierto

Grupo Firme sorprendió a todos sus seguidores en México ya que esta semana anunció las fechas que tendrá disponibles este 2025 para varios estados de la república, entre ellos Puebla, ciudad a la que llegará el 17 de mayo y en donde tienen programado un concierto con todos sus éxitos.

El concierto de Grupo Firme en Puebla se realizará el 17 de mayo a las 21:00 horas y el lugar reservado para el gran evento es el Estadio Hermanos Serdán, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza No. 666 Malintzi C.P. 72210 en la Heroica Puebla de Zaragoza, según información de los organizadores.

La banda Grupo Firme liderada por Eduin Caz, es una de las agrupaciones con más popularidad de unos años para acá, entre sus canciones destacan temas como “Ya supérame”, “El amor no fue pa’ mi” y “Yo ya no vuelvo contigo”, por mencionar algunas, además se sabe que desde hace unos meses no se presentan en México ya que llevaron a cabo una exitosa gira en Estados Unidos.

El concierto de Grupo Firme en Puebla es el 17 de mayo. Foto/grupofirme

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Grupo Firme en Puebla?

Los boletos para el concierto “La última peda 2025” de Grupo Firme en Puebla ya están a la venta en la boletera “Funticket”, los precios no incluyen cargos por servicio, según advierte la empresa y van desde los 5 mil 490 pesos por persona, hasta los 790 pesos por persona, todo dependerá del espacio en el que se desee disfrutar del gran espectáculo de los cantantes de banda.

Mesa Alta VIP (Precio p/p) 5,490 pesos

VIP Pit 4,990 pesos

Mesa Alta Platino (Precio p/p) 3,990 pesos

Cancha A 1,690 pesos

Primera Base Oro 1,890 pesos

Tercera base Oro 1,890 pesos

Primera Base Plata 1,590 pesos

Tercera Base Plata 1,590 pesos

Cancha B 890 pesos

Central 790 pesos

¿Dónde se presentará Grupo Firme en 2025?

En el video que se puede ver en la página en Instagram de Grupo Firme, los integrantes pasaron cada uno con el cartel en donde se puede leer algunas de las ciudades que forman parte de la gira “La última peda” 2025, pero debido al gran éxito hay lugares en donde ya abrieron dos fechas.

4 y 6 de abril en Hermosillo

11 de abril en Mexicali

12 de abril en Tijuana

26 de abril en Ciudad Juárez

26 de abril en Chihuahua

1 de mayo en Mazatlán

2 de mayo en Querétaro

3 de mayo en Boca del Rio Veracruz

16 de mayo en San Luis Potosí

17 de mayo en Puebla

23 de mayo en Saltillo

24 de mayo en León

31 de mayo en Torreón