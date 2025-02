Diputados de Morena no protegerán a Cuauhtémoc Blanco en caso de ser culpable de violación

En la Cámara de Diputados no habrá protección para Cuauhtémoc Blanco y se actuará conforme a derecho, en caso de resultar responsable del delito de violación por el que se le acusa, señalaron legisladores de la Cuarta Transformación.

Luego de conocer que el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al exseleccionado nacional, luego de que fue acusado por su media hermana Fabiola "N", quien lo denunció en octubre pasado por violación en grado de tentativa.

Hugo Erick Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara baja, y quien fue uno de los principales promotores de la candidatura como gobernador de Morelos del exfutbolista, expresó que, cuando les llegue, revisarán el expediente y atenderán la solicitud de desafuero conforme lo marca la ley.

“Absolutamente legal, vamos a respetar el debido proceso absoluto. La Cámara de Diputados no es fiscalía, no es ministerio público, aquí no investigamos delitos. Vamos a ver si se cumple con los delitos de elegibilidad y revisar todo conforme a derecho, y una vez que no llegue, daremos cuenta de que es lo que dice, qué es, qué es lo que trae y si cumple con los requisitos de ley”, dijo.

Cuauhtémoc Blanco acusado de violación Foto: Especial

El coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, precisó que no solaparán ningún delito, de quién sea, ni meterán las manos al fuego por nadie, aunque pertenezca al Movimiento de la Cuarta Transformación.

"Nosotros no solapamos nada que tenga que ver con corrupción o con delitos comprobados y demostrados ni metemos las manos al fuego por nadie que tenga que ver con eso (…) Pero nosotros no solapamos a nadie ni defendemos a nadie que esté claramente identificado con corrupción, con violación, con delincuencia organizada o con cualquier delito: Nosotros sí somos de los que exigimos cero impunidad, trátese de quién se trate", expreso.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien confirmó que la solicitud no había llegado a Oficialía de Partes de la Cámara baja, indicó su posición de no prejuzgar a nadie o adelantar juicios, y menos a un compañero de bancada, aunque señaló que se dará un tratamiento normal como cualquier denuncia que se hace, aunque también aclaró que no se protegerá a nadie.

“-¿Habrá garantías en este caso de que no se protegerá a nadie aprovechando una mayoría?-

No, nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos”, afirmó.

Con información de Víctor Ortega.

