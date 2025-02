Maribel Guardia tomaría el lugar de Dulce en "Perfume de Gardenia" tras anunciar que dejaría la actuación por su nieto

La polémica está lejos de terminar para Maribel Guardia por el pleito legal que sostiene con Imelda Garza Tuñón por la custodia de su nieto, José Julián. Esta vez se reveló que la actriz podría tomar el lugar de la cantante Dulce -quien falleció en diciembre pasado- en la obra “Perfume de Gardenia”, esto aún cuando aseguró que dejaría gran parte de sus proyectos para poder dedicar todo su tiempo al cuidado del menor.

El pasado 21 de enero la actriz de "Lagunilla mi barrio" presentó una denuncia contra su exnuera, Imelda Garza, asegurando que el propósito era mantener la seguridad de su nieto. Esto desató una batalla de declaraciones entre la actriz y la viuda de Julián Figueroa, quien se ha defendido de las acusaciones en su contra por su supuesto consumo de sustancias y señala a Maribel Guardia de violencia vicaria.

En una reciente conferencia de prensa, Maribel Guardia aseguró que la Fiscalía habría determinado que su nieto, José Julián, quedará a su cuidado los siguientes 90 días después de la denuncia mientras se realiza la investigación. Ante esto, la vedette señaló que dejaría gran parte de sus proyectos en la actuación con el propósito de enfocarse por completo en el cuidado del menor.

“Si esto acaba con mi carrera, no me importa. Yo quiero proteger a José Julián y de vivir mi hijo aprobaría lo que estoy haciendo (…) Acabo de renunciar a una nueva telenovela de Rosy Ocampo con quien era mi ilusión trabajar, pero lo importante es proteger, cuidar, educar a José Julián. Él no pregunta por su mamá, sólo le reza y la tiene en un gran póster pegado en su pared”, dijo Maribel Guardia.