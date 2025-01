Tribunal Electoral siguió al pie de la letra la Constitución sobre elección del Poder Judicial: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) siguió al pie de la letra la Constitución sobre la elección de integrantes del Poder Judicial. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que la Constitución prevé la insaculación como parte del proceso de elección.

Consideró que no hay riesgo ya que las personas que se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial ya cumplieron un primer filtro. Sin embargo, mencionó que difícilmente se podrá revisar el perfil de los 3 mil contendientes, razón por la cual se recurre a una tómbola.

“Recuerden que eso las personas que se inscribieron en el Poder Judicial, ya pasaron el primer filtro, que es que cumplan con lo que establece la Constitución,(...) la Constitución establece claramente, la reforma constitucional que el límite máximo para poder elegir a las personas que van a participar en la elección o seleccionar a las personas que van a participar en la elección, es el 31 de enero, que es lo que valora el Tribunal Electoral, le quedan tres días, en esos días difícilmente van a poder hacer una revisión de estas 3 mil personas,... pues cuáles son los requisitos y después que sobre esos requisitos se haga una una tómbola o una selección al azar de quién va a participar en la elección, entonces lo que hace el tribunal electoral”, explicó.

Claudia Sheinbaum dijo que en el proceso se va a establecer que los derechos a participar de las personas que eso ponga individual elección.

Dijo que la renuncia de los integrantes del Comité Evaluación del Poder Judicial se debe a que ya no tenían trabajo que realizar.

“Ya no tenían trabajo, ya la Corte les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad", indicó.

Sigue leyendo:

Los macabros ÚLTIMOS MOMENTOS de la joven que su padre la mató al hacerle cosquillas

Con brazos abiertos “México, listo para recibir a paisanos”

Edg