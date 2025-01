Sergio Sendel conquista las redes sociales con sus fotos y lo vuelven tendencia: “sentí cosas de La Era de Hielo”

Las imágenes en donde aparece Sergio Sendel están por todo Internet y algunos asegura que su porte y galanura siguen intactos, pues se sabe que el famoso está por cumplir este 2025 sus 59 años y aún conquista a millones de personas en redes sociales.

Sergio Sendel es un reconocido actor mexicano, su imagen y voz son sello característico de su carrera y lo han ayudado a que las personas reconozcan sus personajes y se dejen llevar por las emociones cuando lo ven de villano en alguna de las telenovelas.

En diversas páginas aparecen las fotografías de Sergio Sendel como ejemplo de lo apuesto que es, tanto que ya lo unieron a la tendencia “sentí cosas de…”, y en algunos de los comentarios que dejan los fanáticos en las publicaciones escriben: “sentí cosas de La Era de Hielo”, como referencia a una de las películas en las que participó como actor de doblaje.

Sergio Sendel conquista Internet con sus fotografías. Foto/xbuenasvibras

¿Qué personaje hizo Sergio Sendel en “La Era de Hielo”?

Sergio Sendel dio voz a “Diego”, el terrible tigre dientes de sable durante la primera película de “La Era de Hielo”, algunos de los seguidores de esta historia infantil aseguran que es un trabajo impecable, ya que las personalidades de ambos encajaban de una forma extraordinaria.

Cabe señalar que Sergio solo participó en la primera película de “La Era de Hielo”, ya que para las siguientes entregas quien se hizo cargo de la voz de “Diego” fue el actor Sebastián Llaput, situación que no fue del agrado de las personas, puesto que preferían la de Sendel.

Sergio Sendel tiene 58 años. Foto IG/sergiosendel.oficial

¿Qué ha pasado con Sergio Sendel?

Recientemente el actor Sergio Sendel compartió públicamente su inquietud por llevar a cabo una prueba para adentrarse en el mundo de la música, ya que aseguró tener los conocimientos necesarios y los estudios para hacerlo de una manera correcta y experimentar con su gran pasión.

Cabe señalar que aún no es un proyecto oficial, pero está sobre la mesa para llevarse a cabo en un futuro. Así como también confesó que no esté interesado en abrir alguna página para adultos y dijo que no es algo que actualmente de intereses ya que está concentrado en otras cosas.

También dejó claro que no necesita utilizar plataformas para adultos en dado caso de que quiera llevar a cabo la promoción de alguno de los proyectos que tiene para la televisión o el cine por lo que no es de su interés en este momento y tampoco para el futuro.