”Cómo estrella”, el soundtrack de la serie de Netflix “Celda 211” que canta Fuerza Regida, esta es la letra completa

Este 5 de febrero llegó al catálogo de Netflix una de las series más esperadas de este 2025, nos referimos a “Celda 211” una historia que está inspirada en hechos reales, eso sí, aunque algunos detalles son ficción, sus productores revelaron que está inspirada en lo que sucedió en 2023 en el Centro de Reinserción Social para Adultos 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El tráiler de la serie ganó popularidad las últimas semanas debido al realismo que retrata, pero también ha llamado la atención el soundtrack oficial de “Celda 211”, el cual es un corrido interpretado por Fuerza Regida y Calle 24 que lleva por título “Como estrella”.

“Como estrella”, el soundtrack de “Celda 211”

En el tráiler de “Celda 211” , se puede ver a Juan Olvera, personaje interpretado por Diego Calva quien se despide de su pareja sentimental para irse a trabajar, pero, promete llegar temprano a casa. Olvera es abogado y se dirige al penal para darle seguimiento al proceso de un interno y todo cambia de un momento a otro.

Y es que en dicho avance se aprecia cómo, mientras Olvera está con el interno, se escucha una alarma que alerta a todos los que están dentro del penal sobre un motín y comienza la lucha por sobrevivir, en donde conocerá a los reos de dicho penal.

En este contexto el tema “Como estrella” viene como anillo al dedo, pues la letra está cargada de una esencia de lucha y resiliencia y sueños por los que desde pequeño han luchado, además, habla de aquellos que han fallecido pero que siguen vivos en nuestra memoria. Dicho tema es una composición de Miguel Armando Armenta Armenta e interpretada con el sentimiento que caracteriza a Fuerza Regida y Calle 24.

Letra completa de “Como estrella”

La Luna me ilumina de noche

El camino es largo y eso lo sé

Más que preparado pa' los golpes

La mesa es clara ahora me conoce

Este juego es solo de pacientes

Y creo que ya espere suficiente

Por mi madre es que aquí sigo fuerte

No miento mil cosas en la mente

Mi ángel en el cielo adorna como estrella

Yo aquí sigo firme y puesto pa' la guerra

Agradezco a Dios porque ya no hay: Hubiera

Y sea bueno o malo, aquí ando como quiera

Fuerza Regida

Ey

¡Uh!

Arriba la Empresa SM

Desde morro me quite los lentes

Y observe que era alguien diferente

Me gusta la mota, de repente

Las damas, los carros, los billetes

Mi ángel en el cielo adorna como estrella

Yo aquí sigo firme y puesto pa' la guerra

Agradezco a Dios porque ya no hay: Hubiera

Y sea bueno o malo, aquí ando como quiera

¡Eah!

Y así suena la C, el 2 y el puto 4, mi viejo

