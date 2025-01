Estas son las series de ciencia ficción y drama criminal que Universal+ estrenará en febrero

El mes de febrero está a la vuelta de la esquina y uno de los momentos más relajantes para cualquier persona es tumbarse en el sofá o cama para ver una serie de TV. Ante esto, cada día son más la cantidad de ofertas que existen para disfrutar de éstas en casa. Desde canales de TV, streaming u otras formas, las series de TV son un placer perfecto para quienes gustan de pasar horas frente a la pantalla.

Para el mes de febrero que esta a punto de comenzar, el canal Universal+ tiene varias propuestas que van desde la ciencia ficción hasta el drama criminal, con casos por resolver y sus agentes de la policía inmiscuidos en estos, tanto o más como la emoción y adrenalina que llevarán hasta tu hogar.

Para esto, Universal+ presenta emisiones como "La Brea", serie de TV donde la ciudad de Los Ángeles es la gran protagonista. Si esto no es suficiente, también puedes ver "París Bajo Fuego", serie producida por el actor de acción Gerard Butler y basada en la zaga de filmes que ese actor protagonizó en cine. Para rematar llegan las temporadas de "Ray Donovan" y la temporada 50 de "Saturday Night Live" con sus famosos invitados.

El oficial de protección Vincent Taleb es personificado por Tewfik Jallab. Foto: Cortesía Universal+

"París Bajo Fuego", primera temporada desde el 9 de febrero

París bajo fuego es la primera serie inspirada en la exitosa trilogía de largometrajes protagonizados por Gerard Butler: "Olympus Has Fallen", "London Has Fallen" y "Angel Has Fallen", ideal para los espectadores que buscan entretenimiento con altas dosis de acción e intriga.

El punto de partida de su atrapante historia es el ataque de un grupo terrorista liderado por el peligroso Jacob Pearce, el villano que interpreta Sean Harris (Prometheus, Mission: Impossible – Fallout). Ante ese panorama, el oficial de protección Vincent Taleb (Tewfik Jallab) y la agente del MIG, Zara Taylor (Ritu Arya), llevarán adelante una misión con ribetes inesperados, especialmente cuando ambos empiecen a investigar quiénes están detrás del atentado, revelando secretos que pondrán sus vidas en peligro.

"Ray Donovan", temporadas 1 a la 7 a partir el 1 de febrero

Universal+ estrena en Latinoamérica las siete temporadas completas de "Ray Donovan", el drama criminal nominado a 9 premios Emmy®, creado por Ann Biderman (NYPD Blue, Southland), que estará disponible para un 'binge watch' más que tentador.

"Ray Donovan" cuenta con el protagónico de Liev Schreiber (Spotlight, The Perfect Couple), quien recibió los premios Emmy y Globo de Oro® por su interpretación del personaje que da título a la adictiva ficción. Ray es un hombre sin brújula moral, quien es contratado por una firma de abogados muy poderosa para trabajar como su “fixer”, la persona que está disponible para solucionar los problemas que se les pueda presentar a los clientes de la firma.

Sin embargo, su vida da un vuelco con la repentina aparición de su padre, Mickey (Jon Voight, quien obtuvo el Globo de Oro® por su actuación), quien se encontraba preso, y cuya presencia obligará a Ray a replantearse su trabajo.

Schreiber se encuentra acompañado de figuras estelares como Susan Sarandon (Thelma & Louise), Paula Malcomson (Deadwood), Eddie Marsan (Heartstopper), Dash Mihom (CSI), Steven Bauer (Breaking Bad), Katherine Moennig (The L Word), y Elliott Gould (Friends, Saturday Night Live).

"La Brea", temporadas 1 a la 3 ya las puedes ver

La emocionante serie consta de tres entregas irresistibles para los fanáticos de la ciencia ficción que ya pueden disfrutarse “en modo maratón” en exclusiva por Universal+. Cuando un enorme agujero se abre en plena ciudad de Los Ángeles, quienes caen en éste viajan en el tiempo e intentan descifrar el desconcertante enigma mientras conviven con criaturas hostiles. “Creamos una serie impactante”, declaró David Appelbaum, showrunner y guionista.

Además de ser una vertiginosa propuesta de ciencia ficción, "La Brea", que consta de 30 episodios disponibles en Universal+, es también un drama familiar tan conmovedor como angustiante.

Entre las subtramas más atractivas se encuentra la que protagonizan Eve Harris (Natalie Zea, Chicago Med, Justified) y su hijo Josh (Jack Martin, All Rise), quienes son transportados en el tiempo por el agujero mientras que en la superficie se halla el padre de la familia, Gavin (Eoin Macken, Resident Evil: Last Chapter) y su otra hija Izzy (Zyra Gorecki, Chicago Fire), quienes intentan dilucidar lo que está aconteciendo en una ciudad azotada por el pánico y el desconcierto.

Saturday Night Live, su temporada 50 ya está todos los sábados

El emblemático show de humor y sketches creado en 1975 por Lorne Michaels regresa con nuevas transmisiones, que se llevan a cabo en directo los sábados por la noche, a las 23:30 horas, desde los estudios de NBC en el emblemático 30 Rock (Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York) con la participación especial de las estrellas más importantes del momento en una temporada histórica.

Con motivo de esta celebración que marca un hito televisivo, "Saturday Night Live" tendrá nuevas figuras invitadas vinculadas a las temporadas previas y también recordará a comediantes que hicieron historia en ese estudio en el que nacieron grandes estrellas del cine y la televisión.

Universal+ transmitirá cada sábado Saturday Night Live en exclusiva para Latinoamérica completamente en vivo a través de Universal Comedy. La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la App de Universal+.

