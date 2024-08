TRAILER: Universal+ estrena la serie "Wolf", un thriller lleno de suspenso, humor negro y sadismo

Universal+ anuncia el estreno en Latinoamérica de la miniserie "Wolf" para este 16 de agosto. Con un inspector tratando de resolver un complejo caso y una serie de personajes que viven bajo el impulso de sus sentidos, las pulsiones de cada uno se exacerban para crear esta mezcla emocionante y mordaz.

"Wolf" está basada en la saga de novelas de la autora británica Mo Hayder sobre la figura del inspector Jack Caffrey (Unkwell Roach, Blindspot). Además, fue creada por Megan Gallagher (Borderliner), quien escribió los seis episodios dirigidos por Kristoffer Nyholm y Lee Haven Jones. La producción está a cargo de la galardonada Hartswood Films (Sherlock, Drácula) y APC Studios.

La espeluznante miniserie cuenta en el reparto a Sacha Dhawan (Doctor Who, Marvel's Iron Fist) como Honey e Iwan Rheon (Game of Thrones) quien personifica al misterioso Molina, uno de los personajes que debe lidiar con situaciones que mezclan el humor negro con el suspenso y el sadismo, lo que hace que "Wolf" sea una serie tan divertida como shockeante.

El elenco también incluye a Juliet Stevenson (Out Of Her Mind, Bend It Like Beckham) como Matilda Anchor-Ferrers, una inteligente pero neurótica ama de casa, y Owen Teale (Line Of Duty, Game Of Thrones) interpreta a Oliver Anchor-Ferrers, el adinerado marido de Matilda.

La familia Anchor-Ferrers. Foto: Cortesía Universal+

Te puede interesar:

TRAILER: La serie "A Friend of the Family" mostrará un escalofriante caso real de secuestro

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder", estrena el tráiler de su segunda temporada y promete una batalla épica

¿De qué trata la miniserie "Wolf"?

"Wolf" es un thriller que promete muchos giros inesperados en dos tramas que se cruzan de forma inexorable. Caffrey está obsesionado por encontrar al asesino de su hermano, mientras la adinerada familia Anchor-Ferrers se encuentra atrapada y aterrorizada, víctima de los crueles juegos de un psicópata.

Cuando las dos narrativas chocan, se produce una emocionante, angustiosa y profundamente perturbadora carrera contrarreloj que mantendrá a la audiencia al filo del asiento. Los protagonistas se verán envueltos en situaciones sangrientas, bizarras y desconcertantes que prometen impactar al espectador.

¿Quién es el Detective Jack Caffrey?

El personaje interpretado por Ukweli Roach es un verdadero fenómeno literario. El inspector salió de la pluma de la autora Mo Hayder, quien lo convirtió en la figura principal de su saga de novelas de misterio también conocida como The Walking Man series, cuya primera entrega fue editada en 1999 bajo el título Birdman.

A esta entrega le siguieron 7 más, todas protagonizadas por el detective basado en Bristol, Inglaterra . Wolf está basada en la última novela de la saga que lleva el mismo nombre.

. Wolf está basada en la última novela de la saga que lleva el mismo nombre. Publicada en 2014, es el fiel reflejo de los intereses de una novelista fascinante que falleció el 27 de julio de 2021. Sus obras vendieron más de 6 millones de copias en todo el mundo.

Jack Caffrey. Cortesía Universal+

El inspector que lidera Wolf surgió de la imaginación de la autora, quien se escapó de casa a los 14 años para vivir una vida intensa, con violencia que eventualmente la condujo a crear al personaje de Jack Caffrey, luego de ser actriz y modelo.

“Recuerdo mirar películas de terror y que la gente a mi alrededor dijera: ‘Esto es espantoso’, pero yo pensaba que era extraordinario, y por eso quise escribir a un personaje que protagonizara historias de violencia. Me obsesioné con los asesinos seriales y conecté con los lectores por eso, creo que es algo muy común interesarse por esos relatos”, dijo Hayder respecto al origen del detective que les sigue los pasos a psicópatas que cometen los hechos más aberrantes, como sucede en Wolf.

La primera temporada de "Wolf" estará disponible con todos sus episodios este 16 de agosto en Universal+.

Molina en la serie. Foto: Cortesía Universal+

SIGUE LEYENDO

TRAILER: Russell Crowe protagoniza "Exorcismo" con una alta dosis de terror sobrenatural

Game of Thrones: actor de Jon Snow es detenido por la policía y quedó libre a cambio de un spoiler de la serie

MAAZ