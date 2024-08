Game of Thrones: actor de Jon Snow es detenido por la policía y quedó libre a cambio de un spoiler de la serie

El actor se salvó de una multa porque los policías eran fans de 'Game of Thrones'. Instagram/@gameofthrones

Es bien sabido que el fenómeno de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") ha impactado a todo el mundo, pues ya son miles de fans que se encuentran al pendiente de cada una de las actualizaciones de la serie, aunque han pasado varios años desde que ésta llegó a su fin. Y es que esta aventura parece no tener fin, pues con el estreno de los últimos capítulos de "House of the Dragon" ("La Casa del Dragón") la historia continúa viva.

Por ello, no es de extrañarse que las actrices y actores que han dado vida a los dramas de la serie sean reconocidos por algunos fans que se encuentran en la calle. Es así como en su más reciente aparición en el programa "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, el actor Kit Harington, conocido mundialmente por su papel de Jon Snow, compartió una graciosa anécdota a manos de la ley.

Sigue leyendo:

Skai Jackson, exestrella infantil de Disney, es detenida por violencia doméstica

Hija de Rob Schneider arremete contra su propio papá con fuertes declaraciones: "no es agradable"

La historia se remonta a los días en que el suspenso alrededor de la resurrección de Jon Snow mantenía a los espectadores al borde de sus asientos, por lo que el actor le contó a Jimmy Fallon cómo, en una ocasión, logró evitar una multa de tránsito a cambio de un pequeño "spoiler" sobre el destino de su personaje en la serie.

Cuando Jon Snow se salvó de una multa a cambio de un spoiler

Durante la entrevista, Kit Harington contó que, mientras conducía de regreso a la casa de sus padres, fue detenido por un oficial de policía por exceder el límite de velocidad. Como cualquier conductor en esa situación, Harington se mostró nervioso cuando el oficial se acercó a su vehículo; sin embargo, el policía reconoció al actor por lo que el momento se tornó diferente.

Según el actor que encarna al mismísimo Jon Snow, el policía le dijo: "mira hay dos formas de hacer esto, o me acompañas a la estación de policía y te tengo que ingresar o me dices si estás vivo en la siguiente temporada de 'Game of Thrones'", contó Kit Harington muy divertido.

A lo largo de los años, ha habido múltiples reportes de figuras públicas que han evitado sanciones legales a cambio de autógrafos, fotos, o incluso información confidencial.

Fotografía: Instagram/@gameofthrones

Fue así como en ese momento, Harington se dio cuenta de que el oficial no estaba bromeando y consciente de la gravedad del asunto y la posibilidad de recibir una multa considerable, el actor optó por la segunda opción, revelando de manera exclusiva al policía que Jon Snow sobreviviría en la próxima temporada.

"Estoy vivo la próxima temporada", le dijo al oficial quien, satisfecho con la respuesta, lo dejó ir sin más complicaciones. Antes de retirarse, el oficial añadió en tono gracioso: "Sigue así, Lord Comandante, pero mantén la velocidad baja al sur del Muro", en una clara referencia a la icónica serie.

Además, la entrevista con Fallon reveló otros aspectos de la vida de Harington, incluyendo su reciente paternidad y las experiencias que ha vivido desde el final de "Juego de Tronos". Aunque el actor ha hablado abiertamente sobre los desafíos y la presión que enfrentó tras el éxito de la serie, esta anécdota en particular le permitió mostrar un lado más relajado y humorístico, algo que ha sido bien recibido por sus seguidores.

El caso de Harington es un ejemplo perfecto de cómo la popularidad de un personaje puede trascender la pantalla y afectar la vida real de las personas involucradas.

Fotografía: Instagram/@gameofthrones

El relato de Harington no solo destaca su capacidad para manejar la presión en situaciones inesperadas, sino que también subraya el nivel de fanatismo que "Juego de Tronos" generó durante su emisión. La serie, basada en las novelas de George R.R. Martin, no solo se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, sino que también tuvo un impacto significativo en la vida personal y profesional de sus actrices y actores.

Así uso su fama Kit Harington para librarse de una multa de tránsito