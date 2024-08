Actriz de Una Familia de Diez rompe el silencio y revela por qué ya no sale en las nuevas temporadas, ¿la corrieron?

El pasado 9 de agosto Televisa sorprendió a sus millones de televidentes con el estreno de la onceava temporada de la serie "Una Familia de Diez", protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, Zully Keith, María Fernanda García, Mariana Botas y Andrea Torre.

Ante esta situación los fans de la serie de comedia se percataron que el elenco ha sufrido importantes cambios a lo largo de su historia. Una de las salidas más repentinas fue la de la joven actriz, Camila Rivas, quien durante varias temporadas dio vida a "Victoria Castro Martínez".

Desde la temporada pasada los seguidores de "Una Familia de Diez" quedaron en completo shock cuando se confirmó que Camila Rivas ya no formaría parte del elenco a pesar de que su personaje era uno de los más queridos. Con el estreno de la onceava temporada la joven fue cuestionada sobre los motivos de su salida.

Por medio de su cuenta en TikTok, Camila Rivas, "Victoria" en la serie de Televisa, subió un breve video en el que aseguró que no la corrieron ni tampoco renunció a "Una Familia de Diez". También descartó que la producción haya tomado la decisión de sustituirla por otra joven actriz.

"No me corrieron, no renuncié, eso suena muy feo. No me sustituyeron", dijo frente a las cámaras.