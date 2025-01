Porto vs Maccabi Tel Aviv: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el debut de Martín Anselmi en la Europa League?

Martín Anselmi está listo para debutar en el banquillo del Porto y es que el técnico argentino, con pasado en Cruz Azul, dirigirá este jueves su primer encuentro al frente de los Dragones en su visita al Maccabi Tel Aviv de Israel todo dee cara a este compromiso, correspondiente a la jornada 8 de la UEFA Europa League.

Por ello el estratega sudamericano dejó en claro que su enfoque está puesto exclusivamente en el rendimiento dentro del campo, dejando de lado cualquier distracción externa, pues hay que recordar que sigue en la polémica tras dejar botado al Cruz Azul en este Clausura 2025

"No siento ansiedad, esa no es la palabra. Debo mantener la calma y centrarme en el plan de juego. Vamos paso a paso: el primer día nos enfocamos en recuperar a los jugadores que habían tenido acción recientemente, el segundo trabajamos conceptos ofensivos y hoy toca el turno de la fase defensiva. La clave es concentrarnos en lo que debemos hacer dentro del campo y no en el ruido externo. La ansiedad no aporta nada positivo", declaró en una entrevista con Sport TV.