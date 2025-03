Guerra por las fechas mexicanas: fin de semana del cinco de mayo será el primer encontronazo

Con la decisión del multicampeón mexicano Saúl Álvarez de debutar en Arabia Saudita, para el fin de semana del cinco de mayo, dejó libre la fecha en América, causando que nuevas figuras levanten la mano para ocupar su lugar. En esta semana, se dio a conocer que para el fin de semana de la Batalla de Puebla hay programadas tres mega carteleras escalonadas que buscarán la preferencia de los aficionados.

El viernes 2 de mayo, estrenando el Time Square de Nueva York como sede de boxeo, tres peleas arrancarán con el festejo. Dentro del serial Fatal Fury, Ryan García busca redención luego de su polémica pelea ante Devin Haney y lo hará cuando encare, a 12 rounds en peso welter, a Rolando Romero. En el mismo cartel y poniendo sobre la línea la diadema superligera de la Organización Mundial de Boxeo, Teofimo Lopez se enfrenta al experimentado invicto Arnold Barboza Jr. The Take Over llega con una racha de cinco victorias al hilo, desde su único descalabro en 2021, además de un récord de 21 victorias, por una derrota y 13 nocauts.

Para el californiano Barboza esta es su primera oportunidad mundialista y tiene una marca de 32-0 con 11 antes del límite. Para cerrar con la función en la Gran Manzana, Devin Haney regresa al ring para medirse al excampeón mexicoestadounidense José Carlos Ramírez. Para el sábado 3 de mayo, desde Arabia Saudita (pero adaptado a los tiempos en América) Saúl Álvarez buscará reconquistar el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo que le fue arrebatado sobre un escritorio, al negarse a enfrentar a William Scull, quien era su mandatorio en ese tiempo.

Ahora, como campeón, Canelo pretende destronar al peleador cubano y así hacerse por segunda ocasión de un campeonato indiscutido. Dentro del cartel en Arabia Saudita, Canelo compartirá con su exretador y ahora compañero de equipo Jaime Munguía, quien buscará vengar su primera derrota enfrentando de nueva cuenta a Bruno Surace.

Para cerrar el fin de semana festivo, el domingo 4 de mayo, El Monstruo Japonés, Naoya Inoue, regresará por cuarta ocasión a Estados Unidos para poner sobre la línea su calidad de monarca indiscutido de peso supergallo ante el texano Ramón Cárdenas. Naoya llega a la cita para poner en juego la corona unificada ante un peleador apodado Dinamita y quien tiene un récord de 26 triunfos, una derrota y 14 nocauts, luego de que se cayeran las negociaciones con su retador mandatorio, el mexicano David Picasso. Canelo, quien se adueñó de las fechas mexicanas en Estados Unidos desde el retiro de Floyd Mayweather, firmó un contrato promocional por dos años con Riyadh Season que lo mantendrá al menos tres fechas alejado de Estados Unidos por lo que estas nuevas figuras buscarán abrirse espacio y no soltar este lugar del calendario.