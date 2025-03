Carlos Reinoso, leyenda del América, enfurece y condena la agresión contra David Faitelson

El América perdió de manera sorpresiva la noche del miércoles en su visita al Estadio Akron, donde en el primer capítulo de los tres enfrentamientos programados entre Azulcremas y Chivas en apenas una semana, el conjunto rojiblanco logró imponerse por la mínima diferencia.

Sin embargo, más allá del resultado en la cancha, un incidente fuera del terreno de juego se robó la atención, pues hubo una agresión sufrida por el periodista David Faitelson. Algo que rápidamente inundó las redes sociales por recordar lo vivido en Veracruz con Cuauhtémoc Banco.

Tras finalizar el encuentro, el analista y su equipo abandonaron el estadio en medio de una multitud de aficionados. Mientras atendía a algunos seguidores que le pedían una foto, un individuo aprovechó el momento para lanzarle un vaso con cerveza en el rostro, generando la indignación de quienes presenciaron el acto.

El hecho fue abordado en la transmisión postpartido de TUDN, donde el exfutbolista y referente del América, Carlos Reinoso, condenó la agresión y así sus compañeros en la mesa coincidieron con su postura y señalaron la necesidad de que los clubes implementen medidas de seguridad para proteger a los comentaristas en su trayecto hacia la sala de prensa o la zona mixta.

“Es un cobarde. De frente no se atreven, esa es gente cobarde”, expresó Carlos Reinoso en la mesa de TUDN

Por su parte, Faitelson también se pronunció sobre lo sucedido, dejando claro que, aunque sus opiniones pueden generar controversia, eso no justifica la violencia. Pues como sabemos no es la primera ocasión en la que agreden a David en un estadio, pues la más famosa fue la que generó Cuauhtémoc Blanco.

“Al salir del estadio, me encontré con muchos aficionados, la mayoría educados y respetuosos, con quienes incluso me tomé fotografías. Pero siempre hay un inadaptado. Puedo ser polémico o equivocarme, pero eso no da derecho a nadie a agredir”, afirmó el periodista deportivo.