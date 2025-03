Pumas femenil recibe a Mazatlán con la mira en la liguilla: horario y detalles del partido

El equipo de Pumas femenil recibe a Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario con una misión en particular: mantenerse en los primeros puestos del CL 2025, en la Liga Mx femenil.

Con 22 puntos, las universitarias marchan terceras en la tabla y llegan con la oportunidad de seguir firmes en la parte alta en busca de sus objetivos y pelear por el campeonato. Del otro lado, el equipo del norte del país, ocupa el quinceavo lugar con sólo seis unidades y la peor defensa del torneo; 37 goles recibidos.

Pese a la diferencia en la clasificación, en el plantel auriazul hay cautela.

No podemos confiarnos por la posición de Mazatlán. Sabemos que cualquier equipo puede sorprender, así que debemos hacer nuestro juego, ser contundentes y mantener el orden defensivo”, afirmó Cristina Torres en conferencia de prensa.

El balance histórico favorece a las universitarias, con siete victorias en los últimos diez enfrentamientos Foto: Edgar Morales

Pumas vs Mazatlán: Historial y estadísticas

La dorsal 10 de Pumas, enfrentará a su ex equipo, pero dejó claro que eso no cambia su mentalidad de cara al encuentro. “Le tengo cariño a Mazatlán porque ahí jugué, pero dentro de la cancha no existe. Quiero ganar o ganar. Este equipo tiene una meta clara y no podemos dejar ir puntos en casa”, sentenció.

Las universitarias llega con un arma clave en ataque: Stephanie Ribeiro, la segunda máxima goleadora del torneo con 11 tantos, quien se medirá a una de las defensas más vulnerables del certamen.

Además, el balance histórico favorece a las universitarias, con siete victorias en los últimos diez enfrentamientos. Sin embargo, el antecedente más reciente le pertenece a Mazatlán, que el torneo pasado sorprendió con un triunfo 2-1.

Nuestro objetivo es terminar dentro del top tres, algo que jamás hemos hecho y que con el trabajo cada vez vemos más posible. Aunque aún es pronto y tenemos que concentrarnos en rival a rival”, destacó Nayely Bolaños.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el club regalará a las primeras personas que ingresen al estadio una playera conmemorativa de color morado con el escudo de la institución.

dhfm