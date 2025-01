A Fuego Lento: ¿México está listo para la agenda política de Morena en 2025? Sigue el Análisis EN VIVO

Ante las amenazas de Donald Trump por incursionar militarmente en México y una propuesta de legislativa de Morena en puerta que busca impedir esta transgresión, Döring asegura que Acción Nacional defenderá al pueblo de México sin la necesidad de hacer "compadrazgos" o alianzas.

"No nos podemos aliar con un gobierno que no merece reciprocidad. Si no quieren dialogar no nos vamos a unir ante algún pronunciamiento. No necesitamos alianzas para defender a México, tenemos la experiencia"