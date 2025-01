Leopardos, jaguares y tiburones: así era el zoológico de “mascotas” exóticas que tenía Fofo Márquez

Fofo Márquez acaba de ser sentenciado a pasar 17 años 6 meses de prisión, luego de haber golpeado a Edith, quien lo denunció después de que le propinó una golpiza tras un altercado de tránsito. Los cargos en su contra fueron por feminicidio en grado de tentativa.

Esto ha sacado a la luz numerosas escenas que dio a conocer Fofo en sus videos cuando se dedicaba a las redes sociales, ya que tenía canales de YouTube, de Instagram o de TikTok donde constantemente subía su estilo de vida, destacando sus gastos en borracheras, viajes, lujos y excentricidades como animales salvajes que mantenía como mascotas en un zoológico privado.

En una entrevista con el influencer Charly Galleta, confesó que tiene, tuvo y probablemente después llegarían muchos animales salvajes o también llamados exóticos. Entre ellos, tuvo leopardos, tigres blancos, entre otros que cuando crecían los donaba y también regresaban, entre otras cosas.

"Tigres blancos, jaguares, de todo, la verdad, me encanta. Van entrando, se van yendo otro, los voy donando, van regresando, son bastantes, no tengo un número aproximado ni un conteo exacto. Fui la primera persona en el mundo, tal vez la única que ha tenido un tiburón blanco en cautiverio"

En este mismo bloque, reveló que tenía en su poder un Leopardo de Amur, mismo que no era posible tenerlos en colecciones privadas y solamente había cinco de ellos que estaban en zoológicos en cautiverio. Pero este no fue el único video donde habló de su colección privada de animales.

"Tuve un leopardo de amur que había siete, dos en colecciones privadas y cinco en zoológicos. Es la historia que no les contó Arturo Islas, iba por ese leopardo porque sabía que valía una lana y era un pedo conseguirlo porque no había más"

También fue parte de un video sobre animales exóticos en el video de otro excéntrico millonario que gusta de mostrar la vida llena de lujos de personas en todo el mundo, pero también la suya. En este capítulo dieron un paseo por algunas asociaciones de rescate de animales.

"Yo he tenido tigres blancos, leones blancos, leopardos. Ya no he tenido animales, pero mi colección llegó a ser de las más grandes, privadas"