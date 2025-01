"Temo por mi vida", responde Edith "N" tras sentencia de 17 años a su agresor "El Fofo" Márquez

Luego de que le dictaran una sentencia de 17 años y 6 meses al influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido como "El Fofo" por golpear a una mujer a la salida de una plaza comercial del municipio de Naucalpan, Estado de México, Edith "N" quien fue atacada brutalmente compartió su inconformidad por la resolución.

Al salir del tribunal la mujer quien lo denunció por tentativa de feminicidio por el tipo de violencia que perpetró contra ella arriesgando su vida.

"A mí se me hace que era una sentencia más elevada", declaró la víctima en entrevista con medios.

"Sentí y lo que he sentido en las audiencias que no hay arrepentimiento que no esta ubicado en lo que esta viviendo".

Sentencian al "Fofo" Márquez a 17 años y 6 meses de prisión

Un juez del Estado de México decretó una pena de 17 años con seis meses para Rodolfo Márquez conocido como Fofo Márquez, por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Edith "N".

Durante la audiencia de sentencia, también se impuso una multa por 66 mil 313 pesos. El juez señaló que se acreditó la afectación al proyecto de vida de la víctima, y estableció una reparación de daños por 277 mil 400 pesos.

También de dictaminó un tratamiento psicoterapéutico con perspectiva género para por un periodo de dos años en una institución pública o privada.

Edith "N" solicitó medidas de protección al juez; pero este indicó que corresponde a la Ministerio Público realizar los procedimientos correspondientes.

