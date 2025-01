Hermano de “Fofo” Márquez “decepcionado” de lo ocurrido tras la sentencia del influencer

La audiencia de "Fofo" Márquez en el penal de Barrientos este miércoles 29 de enero estuvo rodeada de una fuerte tensión que se hizo más fuerte cuando la familia del influencer abandonó el lugar entre empujones y gritos a los medios de comunicación. Algo ante lo que Rodrigo Márquez se pronunció a través de redes sociales exigiendo respeto en un "momento vulnerable" y se dijo "decepcionado" por lo ocurrido cuando lanzó señas obscenas a los reporteros.

Tras casi un año de proceso legal, un juez del Estado de México sentenció a Rodolfo Márquez a 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra de Edith “N”, a quien en febrero de 2024 agredió físicamente en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan. Además, se estableció una multa por 67,313.40 pesos y reparación del daño por 277,400 pesos, así como un tratamiento psicoterapéutico con perspectiva de género por un periodo de dos años en una institución pública o privada.

Rodrigo Márquez, hermano menor del influencer, y su mamá, Sandra Xóchitl Alcaráz, salieron de la audiencia en el penal de Barrientos entre empujones y gritos. En medio de la trifulca, el joven lanzó groserías y señas obscenas a los medios de comunicación, algo a lo que se pronunció a través de sus historias de Instagram donde exigió respeto y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido.

“A todos los amigos y colegas periodistas, quiero pedirles una disculpa por el atracado del día de hoy. Yo siempre he respetado y admirado su trabajo (…) No pienso permitir el acoso extremo hacia mi familia al grado que casi aplastan a mi mamá y la tiran con tal de tener su ‘nota’, y menos voy a permitir que se aprovechen de la vulnerabilidad par acosar a la familia en un momento tan delicado (…) Me decepcionó la actitud que tomaron hoy en contra de nosotros en un momento sumamente vulnerable”, se lee en el mensaje publicado por Rodrigo Márquez.

En una reciente entrevista con Adela Micha, Sandra Xóchitl Alcaráz habló sobre el estado de su hijo ante el proceso legal en el que se encuentra y dijo sentirse culpable al respecto. Además, expresó el temor que siente ante la posibilidad de que el creador de contenido pueda atentar contra su vida, pues así se lo habría expresado más de una vez aún cuando recibe ayuda psicológica cada semana.

"Me siento muerta en vida, no me levanto, no abro ni las cortinas, es bien difícil que nos estén atacando todo el tiempo. Las amenazas de muerte (...) La psicóloga va una vez a la semana a darle terapia porque él también desde el día uno me decía que se iba a ir con su papá. Si lo sentencian, no estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida, él dice que se va a ir con su papá y yo creo que sería lo mejor porque no es una vida, 47 años ahí metido", dijo.