El K-Drama de Netflix que está basado en una desgarradora historia real sobre perder una persona especial

La empresa de entretenimiento y plataforma de streaming Netflix se ha dado a conocer por su contenido original. De hecho, sus K-Dramas como "Squid Game", "Melo Movie" o "My Name" se han vuelto un éxito entre la audiencia. Sin embargo, existen algunos contenidos que no son tan conocidos, pero tienen excelentes historias.

Uno de estos ejemplos es "Move to Heaven", un drama coreano original de Netflix que está basado en una historia real, la cual fue descrita en dos obras: "Servicios de limpieza de mudanza para muertos", un ensayo escrito por el exlimpiador Kim Wan, el cual fue publicado en el 2020 por la Editorial Gimmyoung; y "Cosas que dejamos atrás" de Kim Sae-byul, el cual fue publicado en el 2015.

En ambos ensayos, los cuales inspiraron la undécima serie original de Netflix de Corea del Sur, se habla sobre la muerte desde una perspectiva muy particular, ya que los autores, quienes se ganaban la vida haciendo trabajo de limpieza de escenas traumáticas, narran sobre sus vivencias haciendo esta difícil labor, la cual los llevó a valorar la vida y dejar atrás el miedo a morir.

De hecho, este K-Drama ha sido muy bien calificado por la audiencia, pues de acuerdo con las opiniones de Google, tiene un cinco de calificación, el cual es el más alto. "Muy recomendada", "Lo mejor que he visto en mucho tiempo" y "Una serie diferente yprofunda", son algunas de las opiniones.

"Move to Heaven" fue la undécima serie original de Netflix de Corea del Sur. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata el K-Drama original de Netflix que está basado en una desgarradora historia?

En 10 episodios, el K-Drama "Move to Heaven", el cual se puede ver en la plataforma Netflix, cuenta la historia de Geu Roo (Tang Joon Sang), una persona con autismo que trabaja para una empresa de limpieza de escenas traumáticas junto a su padre. Su labor, es organizar los artículos que dejan las personas fallecidas y limpiar los espacios donde murieron, lo que puede ser sumamente difícil.

Un día, el padre de Geu Roo muere tras un ataque al corazón, por lo que se queda solo. Sin embargo, su tío Sang Goo (Lee Je Hoon), quien es medio hermano se su papá, aparece, por lo que tendrá que cuidar de él si para poder quedarse con la fortuna que dejó.

Geu Roo, quien es un hombre frío, descuidado y grosero, estuvo en prisión tras participar en peleas clandestinas, pero cuando regresa al mundo cambiará para ayudar a su sobrino Geu Roo, con quien hará los trabajos de limpieza y resolverá algunos pendientes de las personas muertas.

"Move to Heaven" es un K-Drama basado en una historia real. (Créditos: Netflix)

¿Qué más debo saber sobre el K-Drama "Move to Heaven" de Netflix?

Título en inglés: Move to Heaven

También conocido como: Mudanza al cielo

Género: Drama, Crimen, Misterio

Episodios: 10

Cadena: Netflix

Periodo de emisión: 14-Mayo-2021

Director: Kim Sung Ho

Guionista: Yoon Yi Ryun