Usuarios de las redes sociales “festejan” sentencia contra "Fofo" Márquez con una memiza

A casi un año de la agresión de “Fofo” Márquez contra una mujer en el estacionamiento de un centro comercial, este miércoles 29 de enero el influender fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Ante esto, en redes sociales usuarios “celebraron” y publicaron memes con los que expresaron satisfacción señalando que se hizo justicia.

Un juez del Estado de México estableció en la sentencia que el creador de contenido, de 27 años de edad, una multa por 67,313.40 pesos y reparación del daño por 277,400 pesos. Además de un tratamiento psicoterapéutico con perspectiva de género por un periodo de dos años en una institución pública o privada.

Todo ocurrió en febrero de 2024 tras un incidente vial en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan cuando Edith “N” golpeó por accidente el espejo lateral del automóvil del influencer, quien en ese momento viajaba con su novia. Aunque la mujer intentó llegar a un acuerdo para pagar los daños al vehículo, “Fofo” Márquez la golpeó y huyó del lugar.

La agresión quedó grabada por cámaras de seguridad el establecimiento y de testigos que intentaron detener al youtuber, mientras otros auxiliaban a la mujer. En abril de ese mismo año Rodolfo Márquez fue detenido y llevado al Penal de Barrientos, donde este 29 de enero se realizó la ausencia para dictarle sentencia a unos días de que se definiera el delito por feminicidio en grado de tentativa.

Hace tan sólo unos días el hermano del influender, Rodrigo Márquez, compartió un video en el qu exigía justicia para “Fofo” pidiendo que fuera castigado por el delito de lesiones y no de feminicidio. Mientras tanto, la mamá del creador de contenido, Sandra Xóchitl Alcaráz, expresó en entrevista con Adela Micha el temor de que su hijo pudiera atentar contra su vida.

“Me siento muy culpable, siento que lo pude haber metido a una escuela militar, no debí darle tanto amor, pero siento que está ahí porque no fui lo suficientemente dura con él y ahora está pagando. Me equivoqué en consentirlo”, dijo la mamá del influencer.