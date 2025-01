El documental que recopila todos los terribles actos que supuestamente confesó Fofo Márquez antes de ser detenido

Este miércoles 29 de enero, Rodolfo "Fofo" Márquez fue condenado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa hacia Edith "N". De la misma forma el magistrado del Estado de México impuso una multa de 66,313 pesos; sin embargo el juez también subrayó que se había probado la alteración del proyecto de vida de la víctima, y estableció una compensación económica por daños de 277,400 pesos.

Además de esto, se ordenó que el acusado reciba tratamiento psicoterapéutico con enfoque de género durante dos años, ya sea en una institución pública o privada. Por último, Edith "N" solicitó medidas de protección ya que afirma sentir miedo de las represalias que la familia de Márquez pueda tomar en su contra, pero el juez aclaró que es responsabilidad del Ministerio Público tomar las acciones necesarias.

Pero antes de caer en prisión por la brutal golpiza en contra de la mujer, Fofo Márquez tenía una carrera como creador de contenido en plataformas como Instagram y TikTok, donde ganó notoriedad por sus videos en donde reflejaba la riqueza con la que vivía. Desde vehículos de alta gama y viajes exclusivos, hasta animales exóticos que tenía por mascotas, la vida del influencer se encontraba llena de lujos, todo esto justificado bajo ser un "personaje de niño rico"; sin embargo, sus acciones violentas y cuestionables parecían reflejar que ésto no se trataba sólo de un personaje de internet.

Fofo Márquez habría tenido conductas violentas antes de ser detenido

De esta forma, la youtuber Eva de Metal compartió en su canal un video recopilatorio que muestra varios fragmentos de entrevistas hechas a Fofo mucho antes de su detención; el video de aproximadamente 45 minutos muestra al acusado hablando abiertamente sobre detalles de su vida, muchos de los cuáles eran desconocidos para el público y, en retrospectiva, pintan una imagen alarmante de un hombre que utilizó su influencia para justificar sus acciones violentas en más de una ocasión.

El material, difundido recientemente en el canal de YouTube de Eva de Metal, contiene fragmentos de entrevistas donde Fofo Márquez se muestra abierto a compartir detalles de su vida.

Fotografía: @gusgri

En un contexto de creciente indignación y expectación, un video recopilatorio ha salido a la luz, arrojando luz sobre los momentos más oscuros de la vida de Rodolfo "Fofo" Márquez. Este influencer, quien durante años fue conocido por su estilo de vida lujoso y sus polémicas declaraciones en redes sociales, se encuentra ahora en el centro de la controversia tras ser detenido por agredir brutalmente a Edith "N", una mujer con la que tuvo un altercado en un estacionamiento de Naucalpan.

Una de las declaraciones más impactantes que se escuchan en el video es cuando el propio Márquez admite, sin remordimiento, que sus guaruras habían golpeado a personas bajo sus órdenes. En un tono despreocupado, menciona que ha cometido actos aún peores, pero que no puede revelarlos. Estas palabras no solo levantan preguntas sobre la naturaleza de sus relaciones personales, sino también sobre su actitud hacia la violencia y el abuso de poder, elementos que parecen haber sido parte integral de su vida antes de que su comportamiento llegara a los juzgados.

Sí han pasado. No puedo contar muchas cosas, pero han pasado cosas hasta más fuertes, donde se tiene que quebrar a un güey o cosas así, declaró Fofo Márquez en una entrevista previa.

Por otra parte, en el video realizado por Eva de Metal también se incluye el testimonio de Hot Spanish, otro creador de contenido y colaborador cercano del influencer, quien había advertido sobre el comportamiento de Márquez, asegurando que eventualmente acabaría tras las rejas. Según Hot Spanish, Fofo tenía una serie de prácticas cuestionables, incluida la acusación de que presuntamente drogaba a mujeres para mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y mientras se encontraban intoxicadas, algo que marcaría el fin de su amistad. La notoriedad de Fofo Márquez comenzó cuando se lanzó al mundo de las redes sociales, mostrando su vida llena de lujos, autos deportivos y viajes extravagantes.

Fotografía: X/@MICTLANN_

Esta persona es capaz de hacer cualquier cosa, no le importa a quien se lleve, esta persona no está bien por eso estaba anexado. Ojalá vea tu mamá este video y te ponga un alto. Señora, su hijo le está metiendo cosas a las mujeres para echárselas, va a terminar en la cárcel, dijo Hot Spanish meses antes de la detención de Fofo Márquez.

Desde que el video de Eva de Metal fue compartido en sus canales oficiales, la reacción de miles de usuarios no se hizo esperar, quienes afirman que la agresión hacia Edith "N" no fue un incidente aislado, sino más bien un patrón continuo de violencia y abuso de poder por parte de Márquez, pues en muchos de sus videos se jactaba de estar al margen de la ley ya que el dinero de su familia lo libraba de cualquier responsabilidad, pero ya vimos que no fue así.

Yo la rompí. Yo me fui del otro lado. Ustedes nunca lo lograron. Gano más que sus papás y pues bueno, tengo se... mínimo tres veces a la semana, probablemente esté teniendo sexo con tu novia y tú ni en cuenta. A mí me tocó romperla. Me tocó ser una estrella [...] No hay ser humano más perfecto que yo. Soy joven y gano más que sus papás. Soy aparte poderoso. Soy intocable, decía Fofo Márquez en sus videos.

Y por si esto no fuera poco, en las imágenes rescatadas por la youtuber, Márquez también admitió que toda su vida estuvo rodeada de lujos, razón por la cuál ya ni siquiera valoraba los regalos que le hacían sus padres. Uno de los fragmentos que llamó la atención de las y los usuarios fue en donde Fofo confesó que a la edad de 7 años su padre le regaló un cachorro de león, comenzando quizás un patrón en donde el detenido presuntamente compraba animales exóticos en el mercado negro y cuando eran demasiada responsabilidad se deshacía de ellos. A lo largo de su carrera en redes sociales, Márquez se mostró como una figura polémica, utilizando su popularidad para atraer la atención de los medios y de sus seguidores.

Fotografía: X/@NacionalReporte

Sin embargo, detrás de esta figura supuestamente "intocable", se encontraba un hombre lleno de carencias afectivas, pues en otro clip se puede ver como Fofo admite que a pesar de haber tenido numerosos bienes materiales desde que llegó a este mundo, el cariño de sus padres fue algo que le hizo falta.

Mi infancia fue tan cab**** porque no le agarraba aprecio a las cosas. Me acuerdo que mi papá en una Navidad me trajo un león, tenía yo 7 años [...] Lo he tenido todo, pero a lo mejor me faltó un padre, dijo.

El documental en YouTube que desenmascara a Fofo Márquez

Fofo Márquez, quien en su momento representaba el lujo y la ostentación, hoy está vinculado a uno de los crímenes más severos del sistema judicial mexicano. Sin embargo, lo que es claro es que su legado estará marcado por la violencia, el abuso y las polémicas que nunca logró dejar atrás, y que hoy, gracias a este video revelador, son imposibles de ignorar.

Sigue leyendo:

Usuarios de las redes sociales “festejan” sentencia contra "Fofo" Márquez con una memiza

Mamá de Fofo Márquez habla por primera vez sobre su hijo: "me equivoqué en consentirlo"