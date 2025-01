“Le dejaba moretones”: amigo de Julián Figueroa exhibe violencia por parte de Imelda Garza Tuñón hacia el cantante

En medio de la intensa polémica por la que se ha visto rodeada Imelda Garza Tuñón tras la denuncia de Maribel Guardia, a salido a la luz una entrevista de Javier Ceriani, ex conductor de "Chisme No Like", en donde Axel Paredes, amigo del fallecido cantante Julián Figueroa, reveló que el intérprete sufría agresiones por parte de su esposa.

Según narró, Julián conoció a Imelda en Monterrey, cuando asistieron a uno de los conciertos de Joan Sebastian, quienes al parecer ya habían tenido un contacto previo pues fueron a recogerla a su casa antes del evento, para posteriormente pasar la noche juntos y nunca más volver a separarse hasta muerte del músico.

"Julián conoció a Imelda en un concierto de Joan Sebastian, en Monterrey, fuimos por ella a su casa, no se si ella se contactó con él por medio de una red social, pero al parecer ya tenían contacto, fuimos por ella, a agarrar la fiesta y ella pasó esa noche con Julián y desde entonces no se despegaron", comentó Axel Paredes.

Las agresiones de Imelda Garza Tuñón a Julián Figueroa

Sin embargo, también dijo ser testigo de las múltiples agresiones de Imelda Garza Tuñón hacia Julián Figueroa, comentando que tuvieron una fuerte discusión cuando fueron padrinos de su boda, resaltando que la pareja de su amigo tenía cambios de personalidad repentinos, tornándose muy violenta con el cantante.

"Imelda de repente estaba muy bien, pero tenía unos cambios muy repentinos, muy agresivos con Julián. Durante su relación me tocó ver que Imelda agredió a Julián no solo verbalmente, también físicamente, pero muchas veces", señaló.

De igual forma dijo haber presenciado que Imelda Tuñón le propiciaba golpes a puño cerrado en el rostro al hijo de Maribel Guardia, al grado de que incluso llegó a dejarle moretones en el cuerpo como evidencia de las agresiones físicas.

"Le pegaba a puño cerrado en la cara, le dejaba moretones, me tocó presenciar ciertas situaciones así y no era normal, porque estaba tranquila y de un momento a otro se ponía agresiva", reveló.

Las amenazas y chantajes de Imelda Garza Tuñón

Asimismo comentó que la madre del pequeño José Julián, llegó a amenazar de muerte al intérprete, algo de lo que muchas personas fueron testigos, además de que en una ocasión se acerca a él para confesarle que lo había llegado a intimidar diciéndole que su padre era militar.

"En la boda pasó lo mismo, por algo insignificante terminaron casi a golpes ella terminó, casi golpeándolo y amenazándolo de muerte", aseguró.

Finalmente, dio a conocer que existía mucha manipulación por parte de Imelda hacía el cantante, llegando a utilizar a su hijo José Julián como amenaza para chantajearlo y que cumpliera sus exigencias. Además comentó que en una ocasión su esposa le dijo haber escuchado a Tuñon decir que ya no quería ser pareja de Julián Figueroa pero seguía con él para que Maribel Guardia le ayudará con su carrera como artista.

"Había mucha manipulación, incluso después de que nació José Julián, Imelda utilizaba mucho al niño como de 'o haces lo que te digo o mira', incluso hasta le sacaba foto del niño y lo amenazaba con fotografías del niño, chantajeándolo”, declaró.

