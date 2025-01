Grettell Valdez enfrenta difícil momento por una importante decisión de su hijo: “Me está costando"

Grettell Valdez ha mostrado más de una vez la gran complicidad que tiene con su hijo, Santino de 16 años de edad, motivo por el que su reciente decisión le ha generado sentimientos encontrados. Y es que expresó que aunque se siente orgullosa, el camino que ha decidido tomar su hijo también le genera una gran tristeza al saber que estarán separados durante un tiempo, durante el que buscará estar a su lado apoyándolo.

En días recientes la actriz compartió a través de su cuenta de Instagram postales de su viaje en Europa, aunque no reveló más detalles en aquel instante ahora ha señalado que no se trató de unos días de descanso, sino de los preparativos que son parte de una importante decisión que ha tomado su hijo, Santino, y que ha generado en ella sentimientos encontrados.

En entrevista para el programa de espectáculos "Ventaneando", Grettell Valdez habló sobre los sentimientos que enfrenta ante la decisión de su hijo de mudarse a Europa para continuar su estudios. La actriz indicó que su reciente viaje a Londres fue para conocer la escuela artística en la que estará Santino y conocer más de la ciudad en la que residirá los siguientes dos años que dure su preparación a partir de agosto próximo.

Santino nación el 25 de julio de 2008 fruto del matrimonio entre Grettell Valdez y el conductor Patricio Borghetti que estuvieron casados por siete años. Aunque actualmente llevan una relación cordial, los actores se separaron un año después del nacimiento de su hijo, algo sobre lo que la actriz habló en entrevista con Yordi Rosado mencionando la depresión que enfrentó en aquel momento.

“Tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo, entre en depresión absoluta con un bebé (…) Yo en esa relación hice todo por rescatar mi relación, me humillé, todo, y no me arrepiento. Me acuerdo que cuando me casé mi bisabuela me dijo: ‘El matrimonio está bien canijo, pero usted no se me baje del carrito, es como a montaña rusa, sube y baja, pero usted no se me baja’. La verdad es que dije: ‘En las buenas y en las malas, no me bajo’, me bajaron”, recordó.