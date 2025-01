¿Imanol engañó a Sandra Itzel? Aseguran que el actor conquistaba a otra actriz al mismo tiempo

Aunque hace algunas semanas Imanol Landeta y Sandra Itzel se convirtieron en tendencia en redes sociales debido a que ganaron la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, no solo fue eso, sino durante su baile final, los famosos se besaron apasionadamente luego de que durante varias semanas se rumoreó que podrían estar viviendo un romance.

Luego de verlos besarse, seguidores de ambos famosos se han preguntado si es que ya oficialmente son novios, sin embargo, todo parece indicar que este romance nunca existió o por lo menos para Imanol Landeta, esto según lo que se dijo en el más reciente episodio de Envinadas, en donde una actriz confesó que el intérprete de “Como canica” también trató de enamorarla al mismo tiempo que a Sandra Itzel.

Imanol Landeta, conocido actor y cantante, se encuentra en el centro de un escándalo luego de que la actriz Odemaris Ruiz revelara detalles que podrían evidenciar una supuesta traición en su relación con Sandra Itzel. La controversia salió a la luz durante una emisión del programa Envinadas, donde Odemaris compartió lo que pasó con quien fuera una de las estrellas infantiles más queridas en los 2000’s.

Odemaris Ruiz, de 37 años, contó en Envinadas que Imanol Landeta estaba interesado en ella mientras mantenía una relación cercana con Sandra Itzel. Aunque no mencionó los nombres de los involucrados directamente, utilizó los apodos "Susy" e "Iván" para referirse a ellos. Según Ruiz, Landeta habría confesado a Daniela Luján, también actriz y amiga cercana, su interés romántico por Odemaris.

“De pronto yo le digo: ‘Bueno, y tú qué con mi amiga’, y él me responde: ‘Me gusta mucho, pero me está costando trabajo’”, Dijo Daniela Luján durante el programa.

Ruiz también reveló que al notar la cercanía entre Landeta e Itzel, decidió confrontarlo y dejar en claro que no deseaba ser parte de ninguna situación ambigua.

“Me dijo: ‘No pues es que Susy sí está super ilusionada’. Me habla y ahí sí le dije: ‘Oye sabes qué, conmigo no cuentes para este jueguito, a mí no me late, no tenemos nada… y le dije: ‘Yo te tenía en otro concepto’”