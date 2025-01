Carin León rompe el silencio y aclara su presunta relación amorosa con Espinoza Paz: "me levanté siendo gay"

Carin León no se quedó callado y con varias historias en su cuenta en Instagram aclaró el rumor en donde lo vinculan sentimentalmente con Espinoza Paz, la estrella del regional mexicano mencionó que era momento de dar una explicación y expresó que está asombrado de cómo se cuestiona su sexualidad.

Entre bromas y aclaraciones, Carin León fue muy puntual al mencionar que las personas impusieron sus gustos sexuales y agregó que no tiene preferencias por personas de su mismo sexo y que no tiene nada en contra de la comunidad LGBTQ+, sino todo lo contrario, los respeta y aprecia.

El famoso cantante originario de Hermosillo añadió a su respuesta a todos los que cuestionan sobre sus preferencias sexuales que no debería de ser tema de conversación, ya que hay personas que son muy talentosas y que nada tiene que ver su orientación, así como espera que su declaración no se tome a mal y que no se distorsione.

Carin León bromeó sobre el rumor de su relación con Espinoza Paz. Foto Captura de pantalla IG/carinleon

¿Qué dijo Carin León sobre su preferencia sexual?

Carin León reiteró su amor y cariño a todas las personas de la comunidad, ya que se sabe que tiene una gran cantidad de fanáticos LGBTQ+ que siempre apoyan su carrera y que son seguidores de todas sus canciones y de lo que hace en el escenario en sus conciertos.

“Tengo tres días que me levanté con la condición de ser gay porque la gente me lo impuso... me levanté siendo gay hace tres días”, es parte de lo que dijo Carin León sobre el rumor de su homosexualidad y romance con Espinoza Paz

Carin León aclaró el rumor sobre su preferencia sexual. Foto YouTube/carinleon

¿Carin León y Espinoza Paz tienen una relación?

Pero eso no fue lo único que dejó claro Carin León, ya que en una de sus historias aprovechó para etiquetar a su amigo Espinoza Paz, por lo que pidió que se reportara con él, ya que tienen tiempo sin hablar y bromeó que “su relación no va prosperar” si ellos no se ven.

Hay que recordar que la noticia falsa sobre la presunta relación de Espinoza Paz con Carin León se originó debido a unos videos que crearon de las estrellas en una situación romántica y que fueron producidos por Inteligencia Artificial, la grabación se viralizó por todo Internet y despertó el interés de los usuarios.