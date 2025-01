Karime Pindter responde a las críticas de Rocío Sánchez Azuara por los comentarios sobre Selena Gómez: “Se me hizo fácil”

Aunque Karime Pindter se convirtió en una de las personalidades favoritas de la televisión tras su participación en "La Casa de los Famosos México", esto no la salvó de las críticas por los comentarios que hizo sobre el físico de Selena Gómez. Algo ante lo que Rocío Sánchez Azuara explotó debido a las dificultades de salud que ha enfrentado la cantante por la misma enfermedad de la que falleció su hija. Ante la polémica, la influencer no dudó en responder puntualizando en la lección que aprendió.

Internautas retomaron el fragmento de una entrevista en el podcast de la exestrella de "Acapulco Shore" en el que se declara "team Hailey Bieber" y critica a Selena Gómez por su físico; además, se dijo dispuesta a recomendarle medicamentos para bajar de peso. Esto enfureció a los fanáticos, quienes mencionaron las dificultades que ha enfrentado la cantante desde que fue diagnosticada con lupus.

Sánchez Azuara se mostró molesta por las palabras de Karime Pindter y habló sobre las dificultades que enfrentan las personas diagnosticadas con lupus, así como aquellos que las rodean. Y es que su hija, Daniela Santiago Sánchez falleció en septiembre de 2019 a los 31 años de edad por complicaciones de salud derivadas de la misma enfermedad que padece la actriz de "Emilia Pérez".

Ante los comentarios negativos que recibió, Karime Pindter emitió un comunicado en el que se disculpó por las críticas que hizo al físico de Selena Gómez. Aunque en un reciente encuentro con lo medios fue cuestionada sobre las palabras de la conductora, a quien también le pidió perdón asegurando que se trató de un malentendido y que su intención no fue herir a las personas que padecen lupus.

“Estuvo feo lo que me dijo, pero la entiendo por el problema que tuvo con su hija, que obviamente fue muy fuerte, pero yo creo que malinterpretó porque jamás me fui contra las personas que tienen esa enfermedad. Ya había pedido perdón, pero me disculpo, me disculpo y me vuelvo a disculpar, o sea, Selena la patrona. Me disculpo ante sus fans, mis fans y no es la imagen que yo quiero dar, yo quiero empoderar no juzgar. Era un podcast de moda y en esos momentos se me hizo fácil en el viboreo, pero no, y después de ‘La Casa de los Famosos’ y como me juzgaron… no, siempre cuidar los comentarios hacia los demás y el físico de los demás”, dijo la influencer.