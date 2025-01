¿Qué pasó con Un Tal Fredo? Tachan al influencer de ser un "Mean Girl" y en TikTok lo comparan con Ricardo Peralta

Un Tal Fredo es uno de los creadores de contenido más queridos del Internet, especialmente tras sus defensas en los domingos de eliminación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", donde no dudó en defender a Karime Pindter todas las veces que fue necesario; sin embargo, esta imagen del amigo de las "girls" y aliado con su pódcast en el que invitadas han hablado sobre la violencia de género que han sufrido, está en duda.

Desde hace unas horas el creador de contenido está en la mira por un comentario que le realizó a sus seguidoras y por el que muchos en TikTok lo están tachando de ser un "Mean Girl" e incluso de tener conductas tan cuestionables como las de Ricardo Peralta, exparticipante de LCDLF y quien terminó con una mala reputación que incluso lo llevó a ser abucheado en una importante alfombra roja. Hasta el momento el influencer no ha respondido a las acusaciones, pero en TikTok ya se armó todo un debate, pues así como algunos lo están funando, otros lo defienden.

La polémica inició por el proyecto "Bootcamp" de Un Tal Fredo, que lleva ya unos meses existiendo con el fin de ayudar de forma gratuita a personas que deseen iniciar en el mundo de las redes sociales; pues el pasado fin de semana, el creador de contenido compartió un video bailando de emoción por los resultados que su campaña ha dejado y en el que escribió:

"Yo al ver que ya muchos de mis alumnos del #BootcampUnTalFredo ya llegaron a los 100k seguidores, están trabajando con marcas $ y hasta viajes tienen en apenas 1 mes", escribió

Hasta el momento el influencer no ha respondido a la polémica. (Foto: TikTok @untalfredo)

Aunque la mayoría de los comentarios en esta publicación fueron positivos, hubo uno en particular que desató la polémica y es que una joven de usuario @betza_reyes1comentó que los que han tenido números positivos fueron por ser los favoritos de TikTok y a su vez, el creador respondió: "Los aplicados de TikTok, no vi un solo video tuyo aplicando los tips", lo que desató la indignación en redes sociales.

Polémica Un Tal Fredo, ¿qué pasó con el Bootcamp?

Luego de que Un Tal Fredo aseguró que los más aplicados de su curso gratuito Bootcamp son los que están teniendo resultados, la creadora de contenido @itzelglez333 le dedicó un video en el que afirmó que pese al cariño y aprecio que le tiene, no le daría la razón: "Esos comentarios les dan muy para abajo a las chicas, la neta no está padre que contestes así, verdaderamente como una mean girl; te amamos y todo, pero no es la manera de respondernos".

Luego de esto, @betza_reyes1 quien había dejado el primer comentario de "favoritos de TikTok" apareció en su cuenta con un nuevo video para aclarar que jamás se metió contra Un Tal Fredo, sino contra las normas de la plataforma que suelen bajar el contenido y sobre ello añadió: "si en el momento yo me sentí mal que una persona que tú admiras, venga a decirte que estás haciendo mal tu trabajo".

Finalmente, la creadora emergente aclaró que no se metió ni con el influencer ni con su proyecto y tras aclarar la situación; sin embargo, la polémica contra Un Tal Fredo no se calmó, pues las críticas contra el creador de contenido se han hecho presentes hasta el punto de asegurar que tiene comportamientos de "Mean Girl", es decir, de las protagonistas de la película "Chicas pesadas", y que en realidad sería igual que Ricardo Peralta.

"Fredo se pasó con su respuesta", "están haciendo un desmadre por nada ni él ni tú dijeron nada malo", "Fredo es una persona directa y cruda, muchos no estamos acostumbrados a que nos hablen así", "la arrogancia den Un Tal Fredo no es ninguna sorpresa", "Un Tal Fredo siempre ha sido una mean girl", "cuál es la sorpresa? la actitud de un tal Fredo se nota que es pedante" y "es sólo un Ricardo Peralta más, un mean girl con comentarios pasivo agresivos, pero ánimo", se lee en los comentarios. Así algunos de los comentarios, aunque el apoyo al influencer también se ha hecho presente en redes. (Foto: TikTok @itzelglez333)

