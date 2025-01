Crean "retiro espiritual" para enterrarte en la tierra y renacer; mexicanos responden: "el trágame tierra se hizo canon"

Los retiros espirituales se han convertido en el espacio de alivio para muchas personas, pero socialmente también se les ha criticado por los elevados precios que pueden llegar a tener y los resultados no comprobados científicamente que aseguran tener; pese a ello, su popularidad no va en declive y en ocasiones se viralizan casos que despiertan la burla de muchos internautas. El mejor ejemplo es un reciente caso que promete invitar a conectar con la Pachamama, o sea, la Madre Tierra con un procedimiento cuestionable para algunos.

Se trata de un retiro en el que las participantes, todas ellas mujeres, se acercan a un espacio abierto y rodeado por la naturaleza, pero en el que el ejercicio de sanación y de "renacimiento" consiste en cavar un agujero en el suelo y enterrar a la persona que quiere sanar. Completamente cubiertos del cuerpo y dejando la cara libre de tierra para que pueda respirar la participante, la práctica se ha viralizado en redes sociales, donde se ha cuestionado el método o incluso comparado con frases icónicas como el "trágame tierra", del que ahora se comenta, se hizo canon.

A través de redes sociales se ha hecho viral un video que muestra el cómo se realiza este retiro espiritual con el fin de responder al llamado de la madre tierra, además de invitar a reconocer las raíces femeninas, mientras el cuerpo entero es enterrado en la tierra. Según se escucha en este clip, se una iniciativa de la colectiva Luna Roja. En redes, los comentarios también recuerdan que en lugares como México, practicas como estas no están relacionadas a una limpieza espiritual, sino a la gastronomía.

"¡Alguna vez has querido volver a tu raíz? En esta terapia ancestral podrás enterrarte en la tierra para liberar energías estancadas y experimentar un parto energético profundo, conectar con tus energías femeninas, sanar memorias y reconocerte como hija de la Pachamama", comenta la voz de una mujer.

La práctica se hace en medio de sonidos y cantos. (Foto: IG porcosapienss y diosaprietaa)

Retiro espiritual de enterrarse en la tierra desata críticas y opiniones divididas

En redes sociales se ha viralizado un retiro espiritual que promete ser transformativo, entre los detalles destaca que únicamente pueden participar mujeres y que el método de liberación para conectar con la Madre Tierra consiste en ser enterradas de cuerpo completo. Aunque en el clip se aprecia a varias mujeres intentando volver a sus raíces, las formas han dividido opiniones en redes sociales, donde el debate y las críticas se han hecho presentes.

Los comentarios más comunes aseguran que este tipo de retiro es una de las cosas más "whitexican" que se ha visto en los últimos meses, mientras que otros aseguran que se trata de una estafa en la que muchas personas caen. Por otro lado, hay quienes lo toman a modo de broma o incluso lo comparan con aquellas personas que entran a tinas con hielos, aunque esta última sí tiene beneficios.

"Yo me pregunto cómo es que llegó a estos videos, luego abro los comentarios y todo tiene sentido", "ya gentrificaron la barbacoa", "es increíble como se aprovechan de las personas con bajo nivel cognitivo". "¿donde puedo obtener menos información? Gracias, quedó atento", "el trágame tierra se hizo canon", "haciendo de todo con tal de no ir a terapia", "haciendo de todo con tal de no ir a terapia" y "así nacen los de Hidalgo", este último en referencia a la barbacoa que se prepara en el Estado, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

